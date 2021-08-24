Ще не "заслужили". Альтернативний список українських артистів, які поки не стали заслуженими

Безсумнівно, Дмитро Монатік, який удостоївся такого звання, яскравий і популярний артист сучасності. Він став першим українським поп-виконавцем, що зібрав стадіон "Олімпійський", зняв масштабний мюзикл "Ритм", майже всі його пісні стають хітами. Монатік довго йшов до успіху і ось, ще одна знакова подія в його кар'єрі підтвердила його старання.
У соцмережах українці стали обурюватися тим, що артисту незаслужено вручили це звання, адже в його репертуарі майже всі пісні не українською, а російською мовою. Були й ті, хто встав на захист Монатика, відмітивши його професіоналізм і довгий шлях до успіху.
Але є в Україні ще багато артистів, які поки не удостоїлися такого звання. В кінці цього матеріалу обов'язково проголосуйте за кандидата, який, на вашу думку, повинен отримати звання "Заслужений артист України".
Олег Винник
Ви, напевно, здивуєтеся, але у Олега Винника поки немає звання ні "Заслуженого", ні "Народного артиста України". Співак випускає хіти українською, є патріотом своєї країни, збирає аншлаги на концертах, його обожнює публіка. Але ні, поки що артист залишається без почесних державних нагород.
Ірина Федишин
Українська співачки зі Львова Ірина Федишин поки не заслужена артистка України, а як думаєте, може, їй вже пора отримати таке звання?
ONUKA
Фронтвумен ONUKA Ната Жижченко віртуозно володіє кількома народними музичними інструментами, її музикою захоплюються далеко за межами нашої країни. Багато хто з музичнтх продюсерів, критиків та простих слухачів зазначають, що Ната створює нове звучання з етнічними мотивами, що просуває українську музику на новий рівень.
Андрій Хливнюк
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк – ще один талановитий сучасний артист, музику якого люблять багато українців. Однак поки що у Андрія немає державних нагород такого рівня.
Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч представляла Україну на "Євробаченні", в 2013 році удостоїлася звання "Заслуженої артистки Автономної Республіки Крим" – Злата з п'яти років жила і росла в Криму, який з 2014 року окупований Російською Федерацією. Є солісткою Державного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України.
Юлія Саніна
Фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна теж могла б удостоїтися звання "Заслуженої артистки України", адже її гурт стала одним з найпопулярніших українських рок-колективів. Музиканти випускають хіти українською та збирають повні зали глядачів, влаштовуючи яскраві, інноваційні шоу.
Сергій Бабкін
Сергій Бабкін – не просто співак, він автор і виконавець власних пісень, музикант. Напевно мало хто знає, що він ще й актор театру.
Оля Полякова
Так, всі найпопулярніші пісні Олі – російською, але ж артистка збирає аншлаги на концертах, бореться за права представників українського шоу-бізнесу. Наприклад, у вересні минулого року Оля очолила акцію, яка була організована на знак протесту проти дискримінації концертних організаторів з боку уряду і вибіркового підходу до проведення заходів під час пандемії.
Під пісні Полякової танцюють майже всі українці на весіллях і ювілеях, а про масштабні концертні шоу артистки ми взагалі мовчимо. Може, варто Олю нагородити почесним званням, як вважаєте?
Тарас Тополя
Гурт "Антитіла" – один з найпопулярніших українських сучасних гуртів, який гастролює не тільки Україною, але і за кордоном. Їхні пісні люблять багато слухачів, а трек "Там, де ми є" вже став однією з найулюбленіших пісень українців.
Настя Каменських
Настя Каменських виступає як сольна артистка лише з 2017 року, до цього вона співала в дуеті зі своїм чоловіком Потапом (Олексієм Потапенком), який, до слова, минулого оку отримав звання "Заслуженого артиста України". А Настя поки пише хіт за хітом, виступає далеко за межами країни, показуючи, які є таланти в Україні. Може, і вона могла б удостоїтися подібної нагороди? Або поки ще рано?
А тепер голосуємо, хто з перерахованих вище артистів гідний звання "Заслужений артист України"?