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Ще не "заслужили". Альтернативний список українських артистів, які поки не стали заслуженими

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 серпня, 19:34
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Володимир Зеленський нагородив українського виконавця MONATIK званням "Заслужений артист України". Ми склали альтернативний список знаменитостей, які могли, але ще не отримали таку нагороду
Українські знаменитості, які могли б отримати звання "Заслужених артистів України"
Українські знаменитості, які могли б отримати звання "Заслужених артистів України" / Фото: Сьогодні

Безсумнівно, Дмитро Монатік, який удостоївся такого звання, яскравий і популярний артист сучасності. Він став першим українським поп-виконавцем, що зібрав стадіон "Олімпійський", зняв масштабний мюзикл "Ритм", майже всі його пісні стають хітами. Монатік довго йшов до успіху і ось, ще одна знакова подія в його кар'єрі підтвердила його старання.

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У соцмережах українці стали обурюватися тим, що артисту незаслужено вручили це звання, адже в його репертуарі майже всі пісні не українською, а російською мовою. Були й ті, хто встав на захист Монатика, відмітивши його професіоналізм і довгий шлях до успіху.

Але є в Україні ще багато артистів, які поки не удостоїлися такого звання. В кінці цього матеріалу обов'язково проголосуйте за кандидата, який, на вашу думку, повинен отримати звання "Заслужений артист України".

Олег Винник

Ви, напевно, здивуєтеся, але у Олега Винника поки немає звання ні "Заслуженого", ні "Народного артиста України". Співак випускає хіти українською, є патріотом своєї країни, збирає аншлаги на концертах, його обожнює публіка. Але ні, поки що артист залишається без почесних державних нагород.

Олег Винник
Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Ірина Федишин

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Українська співачки зі Львова Ірина Федишин поки не заслужена артистка України, а як думаєте, може, їй вже пора отримати таке звання?

Співачка Ірина Федишин
Співачка Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

ONUKA

Фронтвумен ONUKA Ната Жижченко віртуозно володіє кількома народними музичними інструментами, її музикою захоплюються далеко за межами нашої країни. Багато хто з музичнтх продюсерів, критиків та простих слухачів зазначають, що Ната створює нове звучання з етнічними мотивами, що просуває українську музику на новий рівень.

Ната Жижченко
Ната Жижченко / Фото: пресслужба

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк – ще один талановитий сучасний артист, музику якого люблять багато українців. Однак поки що у Андрія немає державних нагород такого рівня.

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Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк / Фото: Facebook-сторінка Андрія Хливнюка

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч представляла Україну на "Євробаченні", в 2013 році удостоїлася звання "Заслуженої артистки Автономної Республіки Крим" – Злата з п'яти років жила і росла в Криму, який з 2014 року окупований Російською Федерацією. Є солісткою Державного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України.

Злата Огневич
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна теж могла б удостоїтися звання "Заслуженої артистки України", адже її гурт стала одним з найпопулярніших українських рок-колективів. Музиканти випускають хіти українською та збирають повні зали глядачів, влаштовуючи яскраві, інноваційні шоу.

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна
Солістка The Hardkiss Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Сергій Бабкін

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Сергій Бабкін – не просто співак, він автор і виконавець власних пісень, музикант. Напевно мало хто знає, що він ще й актор театру.

Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Оля Полякова

Так, всі найпопулярніші пісні Олі – російською, але ж артистка збирає аншлаги на концертах, бореться за права представників українського шоу-бізнесу. Наприклад, у вересні минулого року Оля очолила акцію, яка була організована на знак протесту проти дискримінації концертних організаторів з боку уряду і вибіркового підходу до проведення заходів під час пандемії.

Під пісні Полякової танцюють майже всі українці на весіллях і ювілеях, а про масштабні концертні шоу артистки ми взагалі мовчимо. Може, варто Олю нагородити почесним званням, як вважаєте?

Співачка Оля Полякова
Співачка Оля Полякова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Тарас Тополя

Гурт "Антитіла" – один з найпопулярніших українських сучасних гуртів, який гастролює не тільки Україною, але і за кордоном. Їхні пісні люблять багато слухачів, а трек "Там, де ми є" вже став однією з найулюбленіших пісень українців.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Настя Каменських

Настя Каменських виступає як сольна артистка лише з 2017 року, до цього вона співала в дуеті зі своїм чоловіком Потапом (Олексієм Потапенком), який, до слова, минулого оку отримав звання "Заслуженого артиста України". А Настя поки пише хіт за хітом, виступає далеко за межами країни, показуючи, які є таланти в Україні. Може, і вона могла б удостоїтися подібної нагороди? Або поки ще рано?

/ Фото: instagram.com/kamenskux

А тепер голосуємо, хто з перерахованих вище артистів гідний звання "Заслужений артист України"?

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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