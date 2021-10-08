Хто "замовив" Лорак: артистка натякнула, як почалася її "цькування" через гастролі в РФ

Ані Лорак уже довгий час виступає в Росії і лише нещодавно вона вперше за кілька років виступила в Україні. Однак поки співачка гастролювала РФ, на батьківщині про неї відгукувалися аж ніяк не схвально

Ані Лорак розповіла, як ставиться до цькування через гастролі в РФ / Фото: instagram.com/anilorak

За словами Ані Лорак, яка дала перше за сім років інтерв'ю в Україні, зізналася, що здогадується, хто замовив її "цькування".

Я перестала давати концерти, тому що я відчула, що є замовлення політичне від певних осіб. Брати участь в якійсь грі у мене немає часу. Тому, коли "замовники" трохи відійшли в сторону, наскільки я розумію, з'явилася можливість провести концерти. Я можу тільки здогадуватися, що десь в кутку стоїть заздрість якоїсь..не хлопчика, тому що хлопчикам я подобаюся, а дівчинки! – каже артсітка.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

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Лорак також зізналася, що ображена на те, що у "важкий для неї момент" ніхто з публічних людей, зокрема українські музиканти, політики або бізнесмени не підтримав її.

У мене єдине питання, коли почалося цькування, хто встав на захист і сказав: "Не ображайте, вона співає для нас, вона наша, українська ..." – ніхто, – зазначила Лорак в інтерв'ю ЖВЛ.

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