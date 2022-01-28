Куди зникла і чим займається зірка Х-фактора з кришталево чистим голосом – Аіда Ніколайчук

Ви, напевно, пам'ятаєте Аіду Ніколайчук, яка стала переможницею третього сезону "Х-фактора". З того часу Аіда встигла розпочати сольну кар'єру, вийти заміж, розлучитися та перемогти у японському вокальному шоу! Ми дізналися у співачки, як і чим вона зараз живе

Інтерв'ю з Аїдою Ніколайчук - про нові пісні, Х-фактор, сина та особисте життя / Фото: Скріншот з YouTube, Колаж: Сьогодні, facebook.com/aidatit

Аіда Ніколайчук, яка зараз виступає під ім'ям AIDA, розповіла про її нові пісні, особисте життя, стосунки з дорослим сином, "Х-фактор", поїздку до Японії та перемогу на місцевому шоу, а також – про таємні захоплення та свою сім'ю. Про все це читайте в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні".

Про Love is та особисте життя

Яку пісню не візьми – майже скрізь буде любовний підтекст. Нещодавно вийшла композиція Аіди Ніколайчук Love is – не виняток, і це зрозуміло одразу завдяки її назві

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Співачка не приховує – у пісні передає особисту історію, на жаль, не зі щасливим кінцем. Аїда була одружена з білоруським мотогонщиком Микитою Подольським. Пара прожила разом п'ять років. Розрив був непростим, адже здавалося – кохання назавжди...

Ми не спілкуємось, і я навіть не планую спілкуватися з ним у майбутньому, – зазначає Аіда.

Незважаючи на всі труднощі, артистка зміцніла й готова до нових творчих звершень. Водночас Аіда зізнається, що зараз у її особистому житті все гаразд.

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Більше на граблі наступати не хочеться, а хочеться йти вперед і все робити правильно. Слава Богу, зараз все чудово, – каже Аіда.

Про повернення на сцену

Для Аіди ця пісня і манера виконання – зовсім нова і ще повністю не звідана територія. Поки всі хочуть бачити її скромною дівчиною з ангельським голоском, яка співає "Колискову" Поліни Гагаріної, сама Ніколайчук сміливо експериментує і не збирається відповідати очікуванням публіки.

Демоверсію пісні Аіді допомогла знайти її команда. До шоу-бізнесу, як зізнається співачка, повертатися нелегко. Та ще й пандемія зіпсувала плани...

Це все (повернення до шоу-бізнесу – Ред.) сталося спонтанно. Був складний період через пандемію. Колись мені порадили, що треба завжди йти до своєї мрії. Якщо не можете йти – ляжте й лежіть у напрямку мрії, – усміхається Аіда.

Аїда Ніколайчук повертається на сцену / Фото: facebook.com/aidatit

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"А от раніше..."

Та як би там не було, багато глядачів "Х-фактору" досі стежать за долею Ніколайчук і слухають її виконання "Колискової" на повторі. Новий образ Аіди та її пісні деякі слухачі приймати геть-чисто відмовляються. Про це вони пишуть у коментарях під новими треками артистки на YouTube.

Чесно, ці коментарі не відрізняються від тих, що писали під моїми попередніми піснями. То "продалася продюсеру", то "чергова співачка, схожа на інших", "От, якби як раніше...". А як раніше – це, якби я в тільнику та чешках співала "Колискову". Просто купити та співати її на всіх корпоративах? Ну так не робиться. Це не моя пісня! Мені просто набридло – стільки років мене асоціюють з "Колисковою", – каже Аіда.

Водночас дівчина не заперечує, що "Х-фактор" став для неї стартовою платформою, подарувавши їй можливість розпочати свій шлях у світі музики та шоу-бізнесу.

Аїда Ніколайчук на "Х-факторі" / Фото: Скріншот з YouTube

"Х-фактор" та його мінуси

Та чому саме Аіду багато глядачів згадують досі?

Напевно, ви пам'ятаєте, що під час виступу Ніколайчук, члени журі не повірили в те, що дівчина співає наживо. Ігор Кондратюк перервав виступ Аіди та судді попросили її заспівати a capella (без музики). І тільки потім усі переконалися – у Аіди настільки чистий вокал, що здавалося, ніби вона співає під фонограму.

Там стільки моментів зійшлося докупи. Це не лише моя заслуга. Там усе було подано так. Впевнена, що то був не продуманий сценарій. Продюсери просто побачили реакцію журі та пішло-поїхало. Тому що той самий Сосєдов спочатку сумнівався – "так чи ні" – глядачі цей момент не бачили, – ділиться Ніколайчук.

Аїда Ніколайчук розповіла про участь у "Х-факторі" / Фото: facebook.com/aidatit

"Х-фактор" став чудовим стартом для розвитку Аіди як співачки. Але, не без "сюрпризів", звісно.

У мене про "Х-фактор" найтепліші спогади, були моменти, які я б не сказала, що вони приємні, але ці спогади зазвичай швидко стираються. Він дав мені той самий стусан – йти далі, не зупинятися, я побачила, що люди в мене повірили. Однак там було підводне каміння, яке мені зіграло не на руку, через яке я пішла в тінь на довгий час, – розповідає артистка.

Аіда вирішила не ділитися подробицями, але натякнула, що це було через контракт з телеканалом СТБ, на якому виходило шоу "Х-фактор", та Sony Music Entertainment.

Про сім'ю

Підтримують творчість Аіди її найрідніші та близькі люди – син, мама та рідна сестра. Синові артистки вже 19 років, він майбутній перекладач, в інституті вивчає китайську та англійську мови. Проте у соцмережах співачки фото Максима шанувальники навряд чи побачать.

Займається у вільний час музикою, іграми. У соцмережах ми навіть не підписані одне на одного, син сам відписався від мене – не хоче, щоб його асоціювали зі мною. Мою творчість він підтримує. Максим уже дорослий хлопець, я намагаюся бути йому другом, – зізнається Аіда.

Також у співачки є молодша сестра Олександра, вона молодша за артистку на 12 років і займається її соцмережами.

Аїда Ніколайчук із сестрою Олександрою / Фото: facebook.com/aidatit

Відмінні стосунки у Аіди також з її матір'ю, а з батьком, на жаль, артистка спілкується набагато рідше – лише на свята.

З сестрою, мамою та хресною ми спілкуємося чудово. Періодично я їжджу до Одеси, а іноді вони можуть приїхати до мене. Вони, звичайно ж, мене підтримують та допомагають, – розповідає Аіда.

Про Японію, караоке-автомати та перемогу у вокальному шоу

2017 року Аіда не просто взяла участь у вокальному шоу у далекій Японії – вона стала переможницею проєкту! Проте відео виступу артистки у Мережі ви не знайдете. Чому? Тому що організатори шоу просто заборонили Аіді публікувати ролики за її участю. Причини невідомі.

На конкурсі, де брала участь Аіда, вокал виконавців оцінювала караоке-машина. І співати Аіді довелося японською!

Ця машина – дуже чутлива. Оцінювала і силу голосу, і вібрацію, і те, як артист правильно маніпулює мікрофоном під час виступу – як віддаляє, наближає його, коли співає. Там багато нюансів, заспівати на 100 балів – дуже непросто, – запевняє Аіда.

Водночас артистці все ж таки вдалося набрати високий бал і перемогти в проєкті.

Про Японію Аіда може говорити годинами. За словами співачки, ця країна – інший світ, інша планета. Як каже Аіда, Японія підкорює з перших хвилин – від кімоно замість халатів в готелі та гральних автоматів з неймовірно красивими іграшками до шалено смачної їжі та караоке-центрів.

У Японії користуються попитом караоке-машини. Там є великий каталог англійських, китайських, в'єтнамських пісень. Навіть хіт Алли Пугачової "Миллион алых роз" є, щоправда, японською, – ділиться Аіда.

До слова, здивували Аіду в Японії не лише традиції, їжа та нові технології, а й люди.

На відміну від наших людей японці дуже щиро реагують на виступ артиста. У нас аплодують, бо "так треба", а в них – щиро. Зараз, щоб людей розбурхати на оплески, треба дуже постаратися. Неодноразово ставала свідком того, як публіку просять поплескати на концертах. Мене це дуже дивує, – каже Аіда.

У Японії Ніколайчук насолоджувалася кожною секундою. Коли можна буде подорожувати без COVID-обмежень, артистка сподівається знову побувати в цій країні.

Аїда Ніколайчук у Японії, 2017 рік / Фото: facebook.com/aidatit

БЛІЦ

Насамкінець ми попросили Аіду швидко відповісти на кілька запитань:

Щоранку я обов'язково зазираю в соцмережі

зазираю в соцмережі Найбільше в собі мене дратує лінь.

лінь. Якщо мені нахамлять на вулиці, у відповідь я... залежить від настрою.

залежить від настрою. У чоловіках я найбільше ціную мужність, чесність та відповідальність.

мужність, чесність та відповідальність. Мій улюблений український виконавець – MONATIK.

– MONATIK. Я ніколи не прощу зраду, зраду.

зраду, зраду. Я більше ніколи не повернуся у минулі стосунки.

у минулі стосунки. Я мрію побувати в Японії.

в Японії. Слабкість, за яку соромно (guilty pleasure) – я періодично граю.

Я з собою працюю, щоб мені не було за це соромно, тому що тут такого нічого немає – я періодично граю в комп'ютерні ігри, шутери на кшталт Counter- Strike. Я почала грати з 17 років. І завжди, коли була можливість, "різалася" у Counter- Strike, – поділилася Аіда.

Аїда Ніколайчук / Фото: facebook.com/aidatit

4 березня у Аіди виходить перший EP, куди входить трек Love is...Бажаємо співачці удачі у творчості та підкорення нових вершин