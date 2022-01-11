Мірзоян заспівав із дочкою, а Бучинська здивувала кутею з бренді: як пройшов Winter Romantik Fest у Яремчі

Зимовий фестиваль проходить якраз під час новорічних свят – українські зірки виступають на сцені, веселяться разом із гостями та згадують теплі сімейні традиції

Як у Яремче провели різдвяний фестиваль / Фото: Колаж: Сьогодні

У курортному місті Яремче Івано-Франківської області на Різдво відбувся Winter Romantik Fest. Свята разом із українцями провели близько десятка українських зірок – ведучі, актори та співаки. Вони готували святкову кутю, підбирали народні вбрання та виступали з концертами.

Журналісти "Сьогодні" побували на фестивалі та готові розповісти, як усе відбувалося.

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Що таке Winter Romantik Fest?

Winter Romantik Fest – це різдвяний фестиваль на базі Romantik Spa Hotel. Щороку туди з'їжджаються українські знаменитості, виступають із сольними концертами та відпочивають разом із жителями готелю.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Ганною. Фото прес-служби

Фестиваль сподобається людям, які люблять та цінують українську культуру, а також гуцульські традиції. Вперше його провели ще 10 років тому. Цього року в готелі відкрили величезний концертний зал на 1000 місць, тому взяти участь змогли всі охочі.

"Наш фестиваль зараз набирає нових обертів завдяки потужній залі, яка дає ще одне потужне дихання місту та цілому регіону. (…) Зараз охочих виступити і по-новому зазвучати в українських Карпатах дуже багато", – сказав засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон.

Хто приїхав на фестиваль?

Цього року на зимовий фестиваль до Карпат приїхали зіркові пари. Співаки Арсен Мірзоян та Антоніна Матвієнко, акторка Ольга Сумська та актор Віталій Борисюк із дочкою Ганною, а також соліст гурту "Скай" Олег Собкук, співак Віктор Павлик та співачка Наталія Бучинська.

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Зірки, що приїхали на фестиваль. Фото пресслужби

З початку року та до Святого вечора 6 січня у готелі щодня влаштовували сольні концерти зірок. Загалом фестиваль триватиме до 13 січня – старого Нового року.

Як святкували Різдво?

6 та 7 січня у концертному залі пройшли великі святкові програми за участю всіх зірок. Відкрили перший вечір гуцульські виконавці з трембітою, українськими колядками та всесвітньо відомим "Щедриком" Леонтовича.

Несподівані виступи

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На сцені виступили усі зірки, які приїхали на фестиваль.

Який вигляд має новий зал. Фото пресслужби

Без несподіванок не обійшлося – найбільше дивував на фестивалі Арсен Мірзоян. Під час першого виступу він покликав на сцену лідера гурту "Скай" Олега Собчука та разом з ним виконав композицію "Іграшкова зброя", згадавши наших захисників на Донбасі. Важко було стримати сльози, слухаючи виступ Арсена та Олега.

Мірзоян під час виступу запросив Собчука на сцену. Фото пресслужби

А увечері 7 січня Мірзоян також вирішив виступити не сам. У день Різдва він запросив на сцену свою дружину Антоніну Матвієнко та їхню маленьку доньку Ніну. Маля дуже хвилювалося, але після оплесків заспівала разом із татом дитячу пісню "Морозиво". Через хвилину зворушливому дуету підспівувала вся зала.

До речі, журналістам "Сьогодні" Тоня Матвієнко розповіла, що їхня пара мала особливе вбрання. Вона взяла для виступу сукню мами – знаменитої співачки Ніни Матвієнко, а чоловікові сорочка робили на замовлення – спеціально в пару до сукні.

Матвієнко та Мірзоян прийшли у парному вбранні. Фото пресслужби

Для мене Різдво – це таке дитяче, як у казку потрапляєш. Це зовсім інші почуття, така традиція – що вдягнути, що приготувати, зібрати сім'ю, поспівати, – розповіла Матвієнко.

Ще один несподіваний дует – народна пісня "Добрий вечір тобі", яку заспівали Тоня Матвієнко та Олег Собчук.

Тоня Матвієнко заспівала з Олегом Собчуком. Фото пресслужби

Кутя з перцем

На Різдво зірки змагалися, у кого смачнішою вийшла кутя. Проте цього року правила ускладнили – окрім уже запланованих інгредієнтів, знаменитостям потрібно було додати ще один – несподіваний.

Мірзоян тре мак для куті. Фото пресслужби

Наприклад, Ользі Сумській з чоловіком довелося додати кардамон та корицю, Арсену Мірзояну та Тоні Матвієнко – сушені вишні, а Наталі Бучинській – бренді!

Як готували кутю Сумська та Борисюк. Фото пресслужби

Мешканці готелю куштували страву за різними рецептами та вибрали найкраще. Переможцем виявилася Наталія Бучинська.

Ми перемогли, напевно, тому, що наша кутя була не тільки з бренді, але ще й з любов'ю. Мені допомагала готувати на сцені кутю молода пара. Вони нещодавно заручилися, може тому у нас приготування було з великим почуттям та теплом", – розповіла співачка.

Кутю Наталії Бучинської визнали найсмачнішою. Фото пресслужби

"Врятуємо скарби разом"

Наприкінці головної концертної програми у залі провели благодійний аукціон у рамках проєкту "Врятуємо скарби разом". Львівський реставратор Валерій Твердохліб представив три старовинні ікони ХІХ століття.

Перший лот забрав відвідувач готелю. Фото пресслужби

На аукціоні представлені домашні ікони 19 століття. Тобто вони пережили дві світові війни і з історичної та художньої точки зору мають велику цінність. Всі твори мають сильну енергетику", – сказав Валерій.

Загалом за них вдалося отримати 154 тисячі гривень, найдорожчий лот був за 80 тисяч – ікона Святого Миколая.

Після цього в залі почалася дискотека, деякі відпочиваючі залишилися танцювати, інші ж пішли відпочивати та милуватися снігом на вулиці.

Організатори фестивалю заявили, що подібні заходи будуть проводитись і в наступні роки. Нині вони працюють над новим задумом – фестивалем творчості відомого композитора Володимира Івасюка. Тож найближчим часом українці матимуть ще більше можливостей весело провести час у Яремчі.