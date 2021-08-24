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Кузьму Скрябіна "воскресили" за допомогою комп'ютерних технологій на концерті до Дня Незалежності: відео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 серпня, 22:07
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На концерті "Незалежність в нашій ДНК" на стадіоні "Олімпійський" в Києві виступив гурт "Скрябін". Разом з музикантами "заспівав" і Кузьма
Кузьма Скрябін "воскрес" і заспівав на концерті до Дня Незалежності
Кузьма Скрябін "воскрес" і заспівав на концерті до Дня Незалежності / Фото: Сьогодні

Кузьма Скрябін (справжнє ім'я – Андрій Кузьменко) загинув в 2015 році. Це велика втрата для української музики. Щороку в день народження артиста і в день його загибелі всі українські знаменитості, а також шанувальники Кузьми, згадують його життя, співають його пісні і діляться теплими спогадами про музиканта.

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Організатори концерту до Дня Незалежності вирішили зробити глядачам сюрприз. Перед ними "виступив" Кузьма. Швидше за все, була використана заснована на штучному інтелекті технологія діпфейк, коли обличчя людини на відео можна замінити на зовсім інше, і виглядає це досить реалістично.

Концерт до Дня Незалежності, який проходить на "Олімпійському" в Києві, почався о 21:00. На заході вже встигли виступити такі знаменитості, як Ірина Білик, TAYANNA, гурт KAZKA, Христина Соловій, Олег Винник, Олег Скрипка та інші.

Очікується, що на святковому концерті виступить Софія Ротару, яка нещодавно співала на "Новій хвилі" в Сочі. До слова, нещодавно Ігор Кондратюк заявив, що "не випускав би" Софію Михайлівну на сцену концерту до Дня Незалежності України.

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Ми також робили підбірку зірок, які привітали Україну з 30-річчям проголошення Незалежності.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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