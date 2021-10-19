Лесі Никитюк – 34! Ми зібрали 10 найсмішніших постів ведучої в Instagram (фото)

Леся Нікітюк – популярна українська телеведуча, яка в кишеню за словом не полізе. І за жартом теж! Зоряна блондинка нерідко проявляє своє почуття гумору не тільки на ТБ, але і в соцмережах

Лесі Никитюк - 34. Як вона жартує в Instagram? / Фото: Колаж: Сьогодні

У Instagram Леся Нікітюк в яскравих вбранняї не тільки хвалиться своїми нескінченними ногами, а й розважає публіку жартами і кумедними публікаціями. Смішних постів в соцмережі Лесі зібралося чимало.

"Сьогодні" вибрали найсмішніші публікації Нікітюк, які вона розміщувала в Instagram протягом останніх декількох місяців.

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Одна з найкумедніших публікацій – де Леся привітала з днем народження свого колегу Богдана Богдановича, який знявся разом з нею в шоу "Ле Маршрутка".

Леся опублікувала серію фото і відео з Богданом Богдановичем, але ми вважаємо, що цей знімок поза конкуренцією!

Скріншот: Instagram

Нікітюк любить колажі, особливе такі кумедні, як цей! На фото Леся "обмінялася" головами зі своїм собакою Рафіком.

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Ось, вирішив вигуляти хязяйку, – підписала знімок ведуча.

Скріншот: Instagram

А ви вмієте класно зависати після робочого тижня? Ось Леся вміє!

Скріншот: Instagram

Леся любить жартувати на тему пишних форм американської теледіви і бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Не вперше Нікітюк за допомогою ретуші збільшує собі сідниці і пропонує фанатам подивитися на результат:

На ніч намазався кремом від Кім Кардаш'ян, і подивіться! У вас було таке? – жартує Леся в описі до фото.

Скріншот: Instagram

Над собою ведуча теж вміє пожартувати – за допомогою ретуші зіркова блондинка зробила свої ноги ще довшими:

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А ви думали, як я так швидко до Києва з Одеси прийшла. Одна нога тут, інша там. Чекаю смішне в коментарях, – підписала знімок Леся.

Скріншот: Instagram

На фото Леся читає газету з назвою "Новини з ротової порожнини". Звичайно, такого видання не існує, але цей момент дуже розвеселив публіку ведучої. Пост Леся опублікувала наступного дня після того, як зламали її Instagram-акаунт.

Якщо придивитися, можна побачити, що на саморобній газеті написано: "Зламали Instagram Лесі Никитюк".

Скріншот: Instagram

У липні цього року Леся запропонувала своїм підписникам вибрати нареченого, який за родом діяльності найбільше їй підходить – актор, телеведучий, мільярдер, водій маршрутки і так далі.

Нікітюк опублікувала серію колажів з різними чоловіками – відомими і не дуже. Примітно, що перше фото в добірці – це колаж знімка Лесі і фото актора з фільмів для дорослих – Джонні Сінса.

Скріншот: Instagram

Леся вирішила не позувати біля літака з гламурним виглядом:

Всі бачили цих модних дів, які фоткаются перед входом на борт приватного літака, з дорогими сумками в руках, але ніколи не показують вихід. Думаю, він виглядає так, – підписала фото Леся.

Скріншот: Instagram

А ось, як Леся відреагувала на новину про розставання Ілона Маска з його коханою, Граймс:

Ілон Маск розлучився. Якщо що, я згодна, – підписала колаж Никитюк.

Скріншот: Instagram

І завершує нашу добірку ще один колаж – таким кумедним чином Леся вирішила прорекламувати компанію, яка надає систему охорони для житлових будинків і квартир.

На фото – Леся і грабіжники з легендарного фільму "Сам удома".

Скріншот: Instagram

Вітаємо Лесю з днем народження і бажаємо їй підкорювати нові вершини!

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