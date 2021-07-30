Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Концерт LOBODA

Скандал з Джеджулою

Кароль у Ісландії

Обговорюємо кліпи

Канделакі про Собчак

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Леся Нікітюк назвала ідеал чоловіка: Повинен зі мною дружити і не претендувати на мою свободу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
30 липня, 17:29
Копіювати лінк
Телеведуча відверто розповіла про те, якого чоловіка вона бачить поруч з собою, перерахувавши якості, якими він повинен володіти. Про це Нікітюк повідала своїм підписникам в Instagram
Леся Никитюк назвала ідеал свого чоловіка
Леся Никитюк назвала ідеал свого чоловіка / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нещодавно Леся Нікітюк, яка показала стильний look, опублікувала список своїх імовірних женихів і запропонувала шанувальникам вибрати, хто, на їхню думку, їй більше всіх підходить. У жартівливий перелік потрапили:

  • професійний актор;
  • телеведучий;
  • мільярдер;
  • водій маршрутки;
  • любитель тварин;
  • айтішник.

Скріншот: Instagram

В Instastories Леся вийшла на зв'язок з підписниками та поділилася, якого чоловіка бачить поруч із собою.

Вважаю, що моїм чоловіком може стати людина, яка за партнерські стосунки, хто буде сміятися над моїми жартами, не претендуватиме на мою свободу, буде мені вірним, буде дружити зі мною, любити мене, а на все інше ми скинемося і купимо, – заявила Леся.

До слова, зі списку, який раніше публікувала ведуча, шанувальники вибрали три варіанти – актор, ведучий та мільярдер.

Лесю також повеселив один з коментарів її підписниці – та з гумором зазначила, що Лесі потрібен "капітан далекого плавання, бажано сирота, бо свекруха – це не для неї".

Скріншот: Instagram

Леся влаштувала "голосування" за капітана далекого плавання в Instagram і пообіцяла, що скоро складе новий список своїх імовірних обранців.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зачарувала гарячої фігурою в бікіні.

Як українські знаменитості вибирали своїх других половинок – дивіться про це відеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Анджеліна Джолі з бджолами для американського Vogue
Всі обговорюють
Єлизавета II розсмішила відповіддю на запитання про старість
Бути в курсі
Цитата дня

Ксенія, безумовно, неординарна, яскрава, незвичайна особистість. Мені вистачає сили волі це визнати. Інакше, я б не працювала і не дружила. Мені з нею один одному як партнери, друзі та товариші категорично не підходимо, тому що критерії дружби у нас різні. Це не говорить про те, що хтось із нас краще, а хтось гірше. Це говорить про те, що ми дві абсолютно різні людини

Тіна Канделакі телеведуча, продюсер
Дізнатися більше про легендарний конфлікт
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти