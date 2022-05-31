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Леся Нікітюк "виправдалася" за губи: На гуманітарці знайшла ботокс і вколола

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 травня, 14:25
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У Instagram телеведучій дорікнули в тому, що вона нібито збільшила губи під час війни. Зірку це розлютило і вона вирішила зробити публічно заяву
Нікітюк відповіла фоловерам в Instagram, чи колола ботокс під час війни
Нікітюк відповіла фоловерам в Instagram, чи колола ботокс під час війни

Леся Нікітюк з перших днів повномасштабної війни займається волонтерством та допомагає у Хмельницькому вимушеним переселенцям з різних куточків країни з харчуванням, житлом тощо. Телеведуча зізнавалась, що зараз їй складно знімати розважальний контент для соцмереж, а також доглядати за собою. Проте вона іноді намагається розвеселити своїх прихильників та радувати їх новими фото.

Днями у Instastories телеведуча пояснила, що дуже часто вона отримує коментарі від хейтерів щодо зміни зовнішності. Нікітюк розповіла, що їй в особисті повідомлення пишуть, нібито вона під час війни накачала собі губи.

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Зірка вирішила з властивим їй почуттям гумору відповісти на такі коментарі, які її, очевидно, дратують.

Скріншот Instastories

Не дивлячись на всі ці обставини, в яких ми зараз живемо, деяким людям вистачає сміливості писати мені в дірект: "о, губи наколола". Бл*ть, що у тебе в голові, одне з іншим, – обурилась Леся.

Після цього телезірка опублікувала свій портретний знімок, жартома написавши, що вона вколола собі ботокс, який нібито знайшла в гуманітарці.

Скріншот Instastories

На гуманітарці знайшла ботокс і вколола. У мене ж нема чим більш зайнятись, – саркастично написала Нікітюк.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк запустила бьюті-флешмоб для українок, аби підтримати бойовий дух воїнів ЗСУ. Проте травесті-діві Монро не сподобалась ініціатива від телеведочої, заявивши, що це "йо*аний сексизм".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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