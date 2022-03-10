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Леся Нікітюк відкрила Координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому: Усі працюють як єдиний організм

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 14:14
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Відома ведуча та зірка інстаграм Леся Нікітюк з першого дня війни в Україні всіма силами допомагає переселенцям, а днями відкрила у Хмельницькому Координаційний центр для тих, хто потребує тимчасового притулку.
Леся Нікітюк усіляко допомагає українцям, що постраждали
Леся Нікітюк усіляко допомагає українцям, що постраждали / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Йде 15-й день війни, підло розпочатої Росією проти мирного українського народу Ми, як і раніше, стійко відбиваємо атаки окупантів, шалено пишаємося нашими військовими і продовжуємо кожен на місцях робити свій внесок у майбутню велику перемогу над рашистами.

Свою лепту вносить і Леся Нікітюк, популярна телеведуча та улюблениця публіки. З першого дня війни вона допомагає переселенцям, а днями відкрила у Хмельницькому Координаційний центр для тих, кому потрібний тимчасовий притулок.

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скріншот з інстаграм Лесі Нікітюк

Я спрямовую всі свої сили на допомогу нашим людям, військовим, переселенцям, які зараз переїжджають з однієї точки в іншу, – каже Леся Нікітюк. – Ми облаштовуємо місця, щоб їм було, де комфортно відпочити з дороги, щоб було де прийняти поїсти душ. Усі зараз працюють як єдиний організм!

Один із центрів відкрився у рідному місті ведучої Нового каналу – Хмельницькому:

У Хмельницькому відкрився наш невеликий, але дуже затишний центр прийому переселенців . Якщо вам потрібне місце для ночівлі на 1-2 дні. Ласкаво просимо! Звертайтесь сюди: 068 537 62 43 Оксана.

Крім того, ведуча веде активну боротьбу інформаційному фронті. Щодня Леся Нікітюк показує у своїх постах та сторіс реалії того, що зараз відбувається у різних містах України. 14% передплатників ведучої – з РФ, і на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк розповідає їм жорстоку правду, стикаючись у відповідь із тонною хейтою та ненавистью у коментарях від тих, хто не готовий розплющувати очі.

скріншот з інстаграм Лесі Нікітюк

Також разом із ведучими "Орла та Решки" різних сезонів Леся Нікітюк записала звернення до світових організацій із вимогою закрити небо над Україною.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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