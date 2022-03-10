Леся Нікітюк відкрила Координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому: Усі працюють як єдиний організм

Йде 15-й день війни, підло розпочатої Росією проти мирного українського народу Ми, як і раніше, стійко відбиваємо атаки окупантів, шалено пишаємося нашими військовими і продовжуємо кожен на місцях робити свій внесок у майбутню велику перемогу над рашистами.
Свою лепту вносить і Леся Нікітюк, популярна телеведуча та улюблениця публіки. З першого дня війни вона допомагає переселенцям, а днями відкрила у Хмельницькому Координаційний центр для тих, кому потрібний тимчасовий притулок.
Я спрямовую всі свої сили на допомогу нашим людям, військовим, переселенцям, які зараз переїжджають з однієї точки в іншу, – каже Леся Нікітюк. – Ми облаштовуємо місця, щоб їм було, де комфортно відпочити з дороги, щоб було де прийняти поїсти душ. Усі зараз працюють як єдиний організм!
Один із центрів відкрився у рідному місті ведучої Нового каналу – Хмельницькому:
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У Хмельницькому відкрився наш невеликий, але дуже затишний центр прийому переселенців . Якщо вам потрібне місце для ночівлі на 1-2 дні. Ласкаво просимо! Звертайтесь сюди: 068 537 62 43 Оксана.
Крім того, ведуча веде активну боротьбу інформаційному фронті. Щодня Леся Нікітюк показує у своїх постах та сторіс реалії того, що зараз відбувається у різних містах України. 14% передплатників ведучої – з РФ, і на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк розповідає їм жорстоку правду, стикаючись у відповідь із тонною хейтою та ненавистью у коментарях від тих, хто не готовий розплющувати очі.
Також разом із ведучими "Орла та Решки" різних сезонів Леся Нікітюк записала звернення до світових організацій із вимогою закрити небо над Україною.
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