Леся Нікітюк розкритикувала суп за 1500 гривень у ресторані Gucci

Відома українська телеведуча відвідала один із найдорожчих італійських закладів, у якому її обурила ціна за крихітний обід

Леся Нікітюк відвідала дорогий італійський ресторан / Фото: Инстаграм

Популярна теледіва, яка невдовзі може стати головною героїнею шоу "Холостячка", зараз відпочиває з подругою у Флоренції.

Дівчата вирішили не гаяти часу і зробили ревізію мішленівського закладу "Gucci Osteria". Вони замовили безліч вишуканих страв, які обійшлися їм у копійчину.

Реклама

Ресторан Gucci коротко: дуже дорого, дуже смачно, дуже мало. Але це особлива атмосфера із зіркою Michelin, дев'ятьма столиками та чудовим інтер'єром. Зайду ще до піцерії, – написала Нікітюк у своєму Instagram.

Телеведуча замовила цибулевий суп. Разом з ним, у якості декору, офіціант приніс лушпиння від продуктів. Леся жартома запропонувала його забрати із собою, щоб удома пофарбувати яйця на наступний Великдень.

Фото: Instagram

Смак страви зірці сподобався, але ціна затьмарила усі враження. Маленька чашка супу обійшлася їй у 1500 грн. Також Нікітюк спробувала щупальця восьминога разом із овочевим пюре – скільки їй довелося заплатити за такий делікатес вона не озвучила.

Знаменитість вже кілька днів перебуває у Італії. За цей час Леся вже встигла пізнати деякі тонкощі місцевої культури. Наприклад, її здивувало, що флорентинці не звикли снідати. Вранці вони п'ють лише чашку кави. Таке Нікітюк не підійшло – на сніданок вона замовила шампанське з піцою.

Реклама

Читайте також: