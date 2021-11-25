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Леся Нікітюк розкритикувала суп за 1500 гривень у ресторані Gucci

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 16:07
В закладинки
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Відома українська телеведуча відвідала один із найдорожчих італійських закладів, у якому її обурила ціна за крихітний обід
Леся Нікітюк відвідала дорогий італійський ресторан
Леся Нікітюк відвідала дорогий італійський ресторан / Фото: Инстаграм

Популярна теледіва, яка невдовзі може стати головною героїнею шоу "Холостячка", зараз відпочиває з подругою у Флоренції.

Дівчата вирішили не гаяти часу і зробили ревізію мішленівського закладу "Gucci Osteria". Вони замовили безліч вишуканих страв, які обійшлися їм у копійчину.

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Ресторан Gucci коротко: дуже дорого, дуже смачно, дуже мало. Але це особлива атмосфера із зіркою Michelin, дев'ятьма столиками та чудовим інтер'єром. Зайду ще до піцерії, – написала Нікітюк у своєму Instagram.

Телеведуча замовила цибулевий суп. Разом з ним, у якості декору, офіціант приніс лушпиння від продуктів. Леся жартома запропонувала його забрати із собою, щоб удома пофарбувати яйця на наступний Великдень.

Фото: Instagram

Смак страви зірці сподобався, але ціна затьмарила усі враження. Маленька чашка супу обійшлася їй у 1500 грн. Також Нікітюк спробувала щупальця восьминога разом із овочевим пюре – скільки їй довелося заплатити за такий делікатес вона не озвучила.

Знаменитість вже кілька днів перебуває у Італії. За цей час Леся вже встигла пізнати деякі тонкощі місцевої культури. Наприклад, її здивувало, що флорентинці не звикли снідати. Вранці вони п'ють лише чашку кави. Таке Нікітюк не підійшло – на сніданок вона замовила шампанське з піцою.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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