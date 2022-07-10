Леся Нікітюк визвірилась на компанію Dolce & Gabbana. Все через Філіпа Кіркорова

Телеведуча не змогла оминути стороною зв'язок італійського будинку моди зі співаком-путіністом. Що накоїли дизайнери бренду та як Нікітюк їх присоромила – читайте у матеріалі

Леся Нікітюк обурилася, що Dolce & Gabbana досі співпрацює з рашистами / Фото: Колаж: Сьогодні

Після нападу РФ на Україну чимало світових компаній вийшли з ринку країни-агресорки. Зокрема, про кінець роботи на Росії оголосили Coca Cola, Apple, Adidas, Warner Bros, Disney та багато інших. А ось бренд Dolce & Gabbana не відмовився від співпраці з рашистами.

У Instastories Леся Нікітюк показала фото, де Кіркоров позує у новій колекції Dolce & Gabbana. Телезірка засудила той факт, що скандальному Філіпу продали свої речі дизайнери бренду Доменіко Дольче та Стефано Габбана.

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Кіркоров засвітився у брендовому одязі. Фото: скриншот Instastories

Нікітюк закликала користувачів Мережі залишити повідомлення на Insta-сторінці модного італійського будинку.

Пропоную достукатися до бренду Dolce & Gabbana коментарями під їхніми постами! Хештегом #russiaisaterroriststate — написала ведуча.

Нікітюк хотіла достукатись до модного будинку. Фото: скриншот Instastories

Але Dolce & Gabbana швидко закрили доступ до коментування постів.

Закрили коментарі. Сором і ганьба, — зазначила зірка.

Будинок моди намагається ігнорувати цю ситуацію. Фото: скриншот Instastories

Нікітюк також згадала скандал за участю Стефано Габбана. Так, у 2018 році дизайнер образив співачку Селену Гомес. Він обізвав артистку "страшною" у коментарях під фото в соцмережі. Після цього інциденту фанати Селени атакували акаунт бренду.

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І тоді вони коментарі не закрили. А від нас, від правди вони закрили коментарі.

Нікітюк згадала скандал, у який вляпався дизайнер бренду. Фото: скриншот Instastories

Зазначимо, Леся Нікітюк з перших днів повномасштабної війни зайнялась волонтерством. Вона допомагає у Хмельницькому вимушеним переселенцям з різних куточків країни з харчуванням, житлом тощо.

Раніше Леся Нікітюк запустила бюті-флешмоб для українок, аби підтримати бойовий дух воїнів ЗСУ. Проте травесті-діві Монро не сподобалась ініціатива телеведучої, заявивши, що це "йо*аний сексизм".