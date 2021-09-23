"Років 30, не більше": Ольга Сумська зачарувала своїми портретними фото на плівку

Після того як Ольга Сумська вразила тонкою талією на архівному знімку, шанувальники прийшли в захват і були раді побачити ще більше фото з особистого архіву знаменитості. Тому акторка знову вдалася до ностальгії та опублікувала ще пару знімків, зроблених на плівковий фотоапарат.
На портретних фото, якими Ольга Сумська поділилася в Instagram, фотограф зняв її в профіль і анфас.
Все ж таки фото на плівку дуже відрізняється від цифри…Більш життєве… А вам як? – поцікавилася Сумська у фоловерів.
Однак деякі шанувальники були спантеличені: з огляду на те, як співачка молодо виглядає і зараз, вони подумали, що це фото могло бути зроблено нещодавно.
- "Ольго В'ячеславівно, Ви наш еталон жінки та краси. На ваші роки – ви дівчина, яку всі люблять, поважають і пишаються"
- "Я приблизно розумію по інших фото, скільки вам тут років, але боже, якби я не знала, то років 30, не більше"
У коментарі шанувальника акторка відповіла, що на момент фото їй було 34 роки.
Як Ольга Сумська веде свій Instagram – дивіться в ролику:
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