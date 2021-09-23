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"Років 30, не більше": Ольга Сумська зачарувала своїми портретними фото на плівку

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 14:14
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55-річна заслужена артистка України Ольга Сумська вирішила згадати одну зі своїх старих фотосесій, зроблену понад 20 років тому
Ольга Сумська в молодості (зліва) і зараз (праворуч)
Ольга Сумська в молодості (зліва) і зараз (праворуч) / Фото: instagram.com/olgasumska

Після того як Ольга Сумська вразила тонкою талією на архівному знімку, шанувальники прийшли в захват і були раді побачити ще більше фото з особистого архіву знаменитості. Тому акторка знову вдалася до ностальгії та опублікувала ще пару знімків, зроблених на плівковий фотоапарат.

На портретних фото, якими Ольга Сумська поділилася в Instagram, фотограф зняв її в профіль і анфас.

Все ж таки фото на плівку дуже відрізняється від цифри…Більш життєве… А вам як? – поцікавилася Сумська у фоловерів.

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Однак деякі шанувальники були спантеличені: з огляду на те, як співачка молодо виглядає і зараз, вони подумали, що це фото могло бути зроблено нещодавно.

Ольга Сумська у віці 34 років
Ольга Сумська у віці 34 років / Фото: instagram.com/olgasumska

  • "Ольго В'ячеславівно, Ви наш еталон жінки та краси. На ваші роки – ви дівчина, яку всі люблять, поважають і пишаються"
  • "Я приблизно розумію по інших фото, скільки вам тут років, але боже, якби я не знала, то років 30, не більше"

У коментарі шанувальника акторка відповіла, що на момент фото їй було 34 роки.

Скріншот Instagram
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Як Ольга Сумська веде свій Instagram – дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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