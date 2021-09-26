Лице як м'яч і пісня російською: в Мережі незадоволені новим кліпом Ірини Білик (відео)

Співачка представила спільну ліричну роботу з учасником Х-Фактора Сергієм Мироненко. Кліп знімали на станції метро "Золоті ворота" в Києві і на іподромі

Ірина Білик представила кліп на російськомовну пісню "Отпусти" / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик після того, як виступила на одній сцені зі своїми колишніми – Дікусаром і Коляденко, порадувала шанувальників новою відеороботою. Це кліп на пісню "Відпусти", записану разом із Сергієм Мироненко.

Чорно-біле відео в Мережі розкритикували, назвали "дешевим". Дісталося і Білик – хтось незадоволений тим, що пісня записана російською, а інші помітили, що Ірина виглядає у відео неприродно.

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Дивіться кліп Ірина Білик & Сергій Мироненко – Відпусти:

Ось, як на нову пісню Ірини Білик відреагували її шанувальники і слухачі:

"Все супер! Але пісні українською мені більш до душі. І голос звучить крутіше"

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Скріншот: YouTube

"Чого не українською співають?"

"Сподіваються, що росіяни зацікавляться"

Скріншот: YouTube

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"Кліпи схожі на попередні, тільки Білик не впізнати, обличчя натягнуто як м'яч"

Скріншот: YouTube

"Цей кліп якийсь дешевий, в руїнах, метро... Невже в Києві немає красивих місць, де знімати кліп на таку красиву пісню?"

Кадр з кліпу "Відпусти"

До речі багато фанатів Ірини Білик вважають, що пісня "Відпусти" – про колишнього чоловіка співачки. Минулої весни Ірина Білик подала на розлучення з Асланом Ахмадовим, який є батьком її другої дитини.

Співачка виступила ініціатором розлучення, тому що режисер не приїжджав до неї і сина Тебріза на той момент вже рік. Життя на дві країни дала тріщину у стосунках. Тепер же Ірина Білик офіційно розлучена.

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