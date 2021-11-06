Лідер Бумбокс Андрій Хливнюк розлучається після 11 років шлюбу. Що відомо про його дружину

На 5 листопада у Шевченківському суді Києва було заплановано засідання щодо розлучення Андрія Хливнюка, який раніше заразився коронавірусом, та Анни Копилової, але ніхто з них на засідання не прибув. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Ініціатором розлучення, за інформацією ЗМІ, виступила Анна. Що ж спричинило розірвання шлюбу – залишається загадкою.
Що відомо про жінку Андрія Хливнюка
Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк та режисерка і арт-директорка Анна Копилова одружилися у 2010 році. У них є двоє спільних дітей – син Іван та донька Саша.
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Анна – дочка колишнього голови НАК Нафтогаз України, Вадима Копилова. Вона здобула дві освіти – в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.
Анна Копилова знімала рекламу, а потім перейшла до кліпів (Джамала – Крила, Бумбокс – Колишня) та короткого метра.
Раніше українська топ-модель Наталія Гоцій, яка знялася в одному з кліпів гурту "Бумбокс", заявила, що мала роман із Андрієм Хливнюком.
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