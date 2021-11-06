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Лідер Бумбокс Андрій Хливнюк розлучається після 11 років шлюбу. Що відомо про його дружину

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 листопада, 17:11
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Чутки про те, що у родині Хливнюка не все гладко, з'явилися ще торік. Сам музикант ніяк не коментував цю інформацію
Що відомо про розлучення Андрія Хливнюка
Що відомо про розлучення Андрія Хливнюка / Фото: instagram.com/andriihorolski, instagram.com/hanna_kopylova

На 5 листопада у Шевченківському суді Києва було заплановано засідання щодо розлучення Андрія Хливнюка, який раніше заразився коронавірусом, та Анни Копилової, але ніхто з них на засідання не прибув. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Ініціатором розлучення, за інформацією ЗМІ, виступила Анна. Що ж спричинило розірвання шлюбу – залишається загадкою.

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Що відомо про жінку Андрія Хливнюка

Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк та режисерка і арт-директорка Анна Копилова одружилися у 2010 році. У них є двоє спільних дітей – син Іван та донька Саша.

Андрій Хливнюк із донькою / Фото: instagram.com/hanna_kopylova

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Анна Копилова із сином / Фото: instagram.com/hanna_kopylova

Анна – дочка колишнього голови НАК Нафтогаз України, Вадима Копилова. Вона здобула дві освіти – в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.

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Анна Копилова / Фото: instagram.com/hanna_kopylova

Анна Копилова знімала рекламу, а потім перейшла до кліпів (Джамала – Крила, Бумбокс – Колишня) та короткого метра.

Наталія Гоцій була у романтичних стосунках з Андрієм Хливнюком / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Раніше українська топ-модель Наталія Гоцій, яка знялася в одному з кліпів гурту "Бумбокс", заявила, що мала роман із Андрієм Хливнюком.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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