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Лідер гурту "Антитіла" Тополя не говорить з дітьми про війну: це травмує їхню психіку

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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17 лютого, 13:38
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Тарас Тополя – багатодітний батько. Разом зі своєю дружиною, співачкою Alyosha, вони виховують двох синів – Марка та Романа, а також маленьку дочку Марію. Ми поцікавилися у Тараса, чи обговорює він із синами тему війни
Тарас Тополя намагається не обговорювати зі своїми маленькими дітьми тему війни
Тарас Тополя намагається не обговорювати зі своїми маленькими дітьми тему війни / Фото: instagram.com/tarastopolia

У коментарі "Сьогодні" Тарас Тополя, який разом із гуртом "Антитіла" вступив до лав територіальної оборони, пояснив, що його діти ще занадто малі, щоб цікавитися темою війни та ставити будь-які запитання – Марк та Роман навчаються у початковій школі, а Марійці тільки 1,5 року. Та й сам Тарас наразі намагається захистити малюків від зайвої інформації, яка може зашкодити їм морально.

Вони ще не в тому віці, щоб про це запитувати. У школі з ними так само намагаються якнайменше про це говорити, щоб не травмувати хитку дитячу психіку. Вони у мене в початковій школі навчаються, і це не та інформація, яку треба пояснювати. Тому що пояснювати, що таке війна та нагнітати істерію у дитячому колективі – це абсолютно непродуктивно, – розповів Тарас.

Тарас Тополя розповів, чи обговорює з дітьми війну
Тарас Тополя розповів, чи обговорює з дітьми війну / Фото: instagram.com/alyoshasinger

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Ми також попросили Тараса прокоментувати його рішення щодо вступу до лав територіальної оборони.

Це розуміння того, що якщо ми, публічні люди, своїм прикладом не подамо чіткого сигналу, що ми захищатимемо Україну, то багато людей, можливо, і не вступлять до лав територіальної оборони. А оскільки ми ухвалили для себе таке рішення, мотивуючи це тим, що це наша країна, наші люди, і кому як не нам захищати, то, можливо, таке рішення буде мотивацією для інших людей зробити так, як ми, – пояснив Тарас.

Раніше ми публікували архівні армійські фото зірок – дивіться добірку знімків Павла Зіброва, Віктора Павліка та інших.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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