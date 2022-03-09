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Лідер гурту СКАЙ Олег Собчук прогнозує, що перемога України не за горами: "Дамо ху*лу по зубам!"

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Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 22:41
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Наші захисники продовжують давати гідну відсіч російським окупантам, які вторглися в Україну рано-вранці 24 лютого
Олег Собчук звернувся до українців.
Олег Собчук звернувся до українців. / Фото: instagram.com/sob4uk

Багато український знаменитостей взяли до рук зброю, аби разом з армією обороняти нашу землю від загарбників. Зокрема, до лав ЗСУ приєдналися Тарас Тополя та Микита Добринін.

Також захищає батьківщину і фронтмен рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук. У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" музикант заявив, що намагається бути максимально ефективним у період війни.

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Я не вояка і досвіду у мене немає. Але я не буду стояти осторонь. Я максимально намагаюсь бути ефективним в цей важкий час, так само як і ми всі. Бо ми українці і наша хата не скраю. Ми вже даємо гідну відсіч, тому що ми разом і ми сильні, – сказав нам Олег.

Артист вірить в перемогу.
Артист вірить в перемогу. / Фото: instagram.com/sob4uk

Собчук подякував усім, хто "ціною свого життя та здоров‘я захищає нашу неньку зараз від рашистів-окупантів". Артист впевнений, що ми вже перемагаємо і все у нас буде добре.

Ми побудуємо нову країну. Ми зараз стали свідками формування та фільтрації нашої нації. Всяка нечисть піде лісом, піде туди, куди пішов російський воєнний корабль. Я щасливий, що живу разом з такими воїнами, з такими крутими українцями. Люблю вас та поважаю. Рідненькі, ми переможемо. Дамо ху*лу по зубам. Слава Україні!, – заявив музикант.

Нагадаємо, у лави тероборони вступили актор Андрій Федінчик, учасник "Холостячки" Макс Тарапата, ведучий Володимир Остапчук та інші знаменитості.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
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