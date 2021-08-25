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Святослав Вакарчук вперше став батьком. Це хлопчик – ЗМІ

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 серпня, 16:14
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У 46-річного лідера "Океану Ельзи" і колишнього народного депутата України Святослава Вакарчука народився син. Цю інформацію сам артист поки не підтвердив
Святослав Вакарчук став батьком
Святослав Вакарчук став батьком / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Співак Святослав Вакарчук, який вчора виступив на "Олімпійському", став батьком хлопчика. Хто є мамою дитини – невідомо, однак ймовірно, що вона займається зйомками реклами міжнародних брендів.

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Як передає Telegram-канал видання "Країна" з посиланням на власні джерела, син Вакарчука народився 19 серпня, коли в артиста був концерт в нічному клубі Ibiza в Одесі. Повідомляється, що мати дитини працює у відомій кінопродюсерській компанії Radioactive, яка займається виробництвом кліпів, реклами та серіалів, серед яких і гучний серіал "Чорнобиль" від HBO.

Він уже близько року зустрічається з новою пасією і не афішує це, – повідомило джерело виданню.

У своїх акаунтах в соціальних мережах Святослав Вакарчук ніяк не прокоментував чутки. Останні підтверджені новини про особисте життя артиста – розлучення з Лялею Фонарьовою. Про це сам співак повідомив в червні цього року.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова
Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Ляля Фонарьова і Святослав Вакарчук були разом понад 20 років. Вони почали зустрічатися ще в студентські роки і розлучилися по-доброму. Причину розриву Вакарчук не назвав, проте незабаром після цієї новини з'явилися чутки, ніби в артиста вже з'явилася інша жінка.

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Як "Океан Ельзи" виступили на концерті до Дня Незалежності України – дивіться:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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