Святослав Вакарчук вперше став батьком. Це хлопчик – ЗМІ

Співак Святослав Вакарчук, який вчора виступив на "Олімпійському", став батьком хлопчика. Хто є мамою дитини – невідомо, однак ймовірно, що вона займається зйомками реклами міжнародних брендів.
Як передає Telegram-канал видання "Країна" з посиланням на власні джерела, син Вакарчука народився 19 серпня, коли в артиста був концерт в нічному клубі Ibiza в Одесі. Повідомляється, що мати дитини працює у відомій кінопродюсерській компанії Radioactive, яка займається виробництвом кліпів, реклами та серіалів, серед яких і гучний серіал "Чорнобиль" від HBO.
Він уже близько року зустрічається з новою пасією і не афішує це, – повідомило джерело виданню.
У своїх акаунтах в соціальних мережах Святослав Вакарчук ніяк не прокоментував чутки. Останні підтверджені новини про особисте життя артиста – розлучення з Лялею Фонарьовою. Про це сам співак повідомив в червні цього року.
Ляля Фонарьова і Святослав Вакарчук були разом понад 20 років. Вони почали зустрічатися ще в студентські роки і розлучилися по-доброму. Причину розриву Вакарчук не назвав, проте незабаром після цієї новини з'явилися чутки, ніби в артиста вже з'явилася інша жінка.
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