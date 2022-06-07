Лілія Подкопаєва відповіла, чи спілкується з кумою-зрадницею Ані Лорак

Поки олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва підтримує Україну в США та бере участь у благодійних заходах для допомоги українцям, її кума, співачка Ані Лорак відсиджується в Росії та не хоче називати війну в рідній країні "війною".
Після такого вчинку виконавиці її дружба не лише з Лілією Подкопаєвою, а й іншими українськими знаменитостями, здається, назавжди зруйнована.
Під час благодійної акції на підтримку України в Нью-Йорку Подкопаєва зізналася, що зараз не підтримує зв'язок з тепер уже колишньою подругою, повідомляє видання "Факти".
Маски знято! Усі показали, хто є хто. Ми не спілкуємося, – відповіла на запитання журналістів Подкопаєва.
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак та Лілія Подкопаєва були близькими подругами. Співачка була свідком на весіллі у Лілії та її першого чоловіка Тимофія Нагорного у 2004 році. А пізніше спортсменка назвала свою середню дочку, яка народилася 2006 року, на честь відомої подруги – Кароліною, Лорак стала хрещеною матір'ю дівчинки.
Раніше українська співачка Злата Огнєвіч заявила, що мовчання Ані Лорак про війну стало для неї шоком.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"