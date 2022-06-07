Лілія Подкопаєва відповіла, чи спілкується з кумою-зрадницею Ані Лорак

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва розповіла, чи підтримує вона спілкування зі своєю мовчазною кумою, співачкою Ані Лорак

Лілія Подкопаєва відповіла, чи спілкується з Ані Лорак / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Поки олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва підтримує Україну в США та бере участь у благодійних заходах для допомоги українцям, її кума, співачка Ані Лорак відсиджується в Росії та не хоче називати війну в рідній країні "війною".

Після такого вчинку виконавиці її дружба не лише з Лілією Подкопаєвою, а й іншими українськими знаменитостями, здається, назавжди зруйнована.

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Під час благодійної акції на підтримку України в Нью-Йорку Подкопаєва зізналася, що зараз не підтримує зв'язок з тепер уже колишньою подругою, повідомляє видання "Факти".

Маски знято! Усі показали, хто є хто. Ми не спілкуємося, – відповіла на запитання журналістів Подкопаєва.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак та Лілія Подкопаєва були близькими подругами. Співачка була свідком на весіллі у Лілії та її першого чоловіка Тимофія Нагорного у 2004 році. А пізніше спортсменка назвала свою середню дочку, яка народилася 2006 року, на честь відомої подруги – Кароліною, Лорак стала хрещеною матір'ю дівчинки.

Ані Лорак та Лілія Подкопаєва були близькими подругами / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

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Раніше українська співачка Злата Огнєвіч заявила, що мовчання Ані Лорак про війну стало для неї шоком.