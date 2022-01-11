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Лілія Ребрик і Марина Боржемська розкрили секрет швидкого схуднення після новорічних свят

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 17:30
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Усі ми трохи набераємо зайвих кілограмів під час новорічних свят, коли стіл ломиться від смачних страв. Як же тепер прийти у форму – читайте у матеріалі
Лілія Ребрик і Марина Боржемська показати вправи, які допоможуть повернутись у форму після свят.
Лілія Ребрик і Марина Боржемська показати вправи, які допоможуть повернутись у форму після свят. / Фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/liliia.rebrik

Зараз українці вже готуються зустрічати Старий Новий рік, паралельно думаючи, як позбутись зайвих кілограмів, які вони набрали напередодні. І ось допомогти прийти у форму допоможуть легкі та ефективні вправи.

У власну рубрику "Ліля радить" зіркова ведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик запросила фітнес-тренерку Марину Боржемську, аби разом показати всім глядачам каналу "Україна" ефективні вправи, які допоможуть швидко повернутись у форму після святкових застіль.

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Як зазначає Боржемська, під час новорічних свят вона також любить набрати декілька зайвих сантиметрів, але потім їх скидає.

Головне – не панікувати. Зарядку, яку ми вам покажемо, можна робити вранці, після обіду і ввечері. Тоді, коли організм адаптований на тренування, – пояснює тренерка.

Отож, спершу слід розігріти м’язи тіла, щоб не травмуватися під час тренування. Робимо нахили тулуба вправо і вліво, 10 разів на кожну сторону. Далі – випади ногами вправо і вліво, при цьому руки піднімаємо вверх і робимо хлопок. Також 10 повторів. І не забуваємо правильно дихати.

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Переходимо до вправ. Розпочнемо зі скакалки. У кого її немає – не проблема, просто імітуємо руками рухи мотузкою. Стрибаємо від 30 секунд до 1 хвилини – залежить від вашої фізичної підготовки. За допомогою цієї вправи ми спалюємо внутрішні жири.

Продовжуємо стрибати, але руки ставимо перед собою – у стрибку відводимо їх вправо, а коліна –вліво. Чергуємо на кожну сторону. Цю вправу для стрункої талії робимо так само від 30 секунд до 1 хвилини.

Далі – руки вгору і скручуємо корпус, піднімаючи коліна до рук. Таким чином працює наш прес. Робимо це швидко, по 10 разів на кожну ногу.

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Щоб позбутись боків і зайвих сантиметрів на талії, піднімаємо праву руку догори і тягнемо зігнуту в коліні ногу до неї. Такі скручування повторюємо по 10 разів на кожну ногу.

Наступна вправа на м’язи живота. Нахиляємося вперед, правою рукою тягнемось до лівої ноги, а лівою рукою – до правої ноги.

І насамкінець ставимо ноги на ширині плечей. Трішки згинаємо ноги в колінах і робимо махи руками вверх і вниз. Залишаємо руки вгорі і розводимо у сторони.

Найголовніше – щоб усе було в задоволення, щоб у вас була особиста мотивація. Олів’є на Новий рік забагато не буває. Просто знайте, що потім треба відпрацювати, – зазначила Лілія Ребрик.

Дивіться рубрику "Ліля радить" у програмі "Ранок з Україною" щосереди о 6:30 на телеканалі "Україна".

Ранеше ми писали, як схуднути і знизити "поганий" холестерин без ліків.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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