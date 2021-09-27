Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021

Зізнання MELOVIN'a

Кліп Білик

Меган в міні

Страшенно красиві

Дівчина Пустовіта

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Лілія Ребрик показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 15:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" і акторка Лілія Ребрик опублікувала чесне селфі без фільтрів
Лилия Ребрик опубликовала селфи с мужем
Лилия Ребрик опубликовала селфи с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик активно веде свої соцмережі. Телеведуча ділиться не тільки фото зі зйомок різних проєктів, а й часто постить сімейні знімки. На новому спільному фото з чоловіком Лілія Ребрик показала, що в домашній атмосфері, без стилістів та візажистів, може виглядати бездоганно.

Телеведуча показала, як виглядає без макіяжу.

Як Лілія Ребрик виглядає без макіяжу
Як Лілія Ребрик виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

У коментарях підписники засипали телеведучу телеканалу "Україна" компліментами.

  • Ви така мила "Дика парочка"
  • Дуже красиве осіннє фото
  • У захваті від вашої сім'ї.
  • Які ж ви гарні
  • Яка ж ви красуня. Дуже гарне фото

Нагадаємо, нещодавно популярна телеведуча і актриса поділилася яскравим фото, на якому продемонструвала свою витонченою фігуру.

Лілія Ребрик дала ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

Реклама

Інші новини про телеведучу:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Біллі Айліш на обкладинці ELLE US
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти