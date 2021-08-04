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Лілія Ребрик позувала в мокрому бікіні, демонструючи струнку фігуру в Болгарії (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
4 серпня, 12:24
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Кілька днів тому телеведуча і її чоловік хореограф Андрій Дикий вирушили до Болгарії по роботі. Але зіркова пара не упустила можливості насолодитися променями сонця на пляжі
Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ще на днях Лілія Ребрик в салатовій сукні обійнявшись з Андрієм Диким були на відкритті фестивалю, на якому вони є суддями, як уже прийшов час повертатися до України. Але перед від'їздом телеведуча поділилася яскравим фото, на якому продемонструвала свою витонченою фігуру.

На знімку, опублікованому в Instagram, Лілія Ребрик позує в чорному роздільному купальнику. Телеведуча зняла сонцезахисні окуляри та закрила очі, насолоджуючись моментом.

Моє море... Було добре... але додому ой як хочеться! Київ, зустрічай, – написала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик на море в Болгарії
Лілія Ребрик на море в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Однією з перших прокоментувала фото Лілії її колега, акторка Наталка Денисенко. Шанувальники телеведучої теж були приємно здивовані таким кадром.

  • Вау "
  • "Боже, яка класна, гарнюня, красива, самодостатня"
  • "Яке казкове фото, і ви красуня, Ліля!"

Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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