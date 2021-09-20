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Лілія Ребрик розчулила архівним відео першого танцю дочки на паркеті: Мамина копія

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 17:26
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Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" і акторка Лілія Ребрик поділилася зворушливим архівним відео, на якому її старша дочка Діана тільки починає займатися танцями
Лілія Ребрик показала відео з сімейного архіву з донькою
Лілія Ребрик показала відео з сімейного архіву з донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В архівному ролику, змонтованому з відео різних років, дочка Лілії Ребрик, яка нещодавно вийшла на сцену театру разом з чоловіком, Діана, танцює ча-ча-ча. На першому ролику маленька Діана робить свої перші кроки на паркеті разом з татом, хореографом Андрієм Диким, а на наступних демонструє танцювальні па вже разом з партнером.

Відео ведуча опублікувала в Instagram.

Як час летить… Наче вчора Діана робила перші танцювальні кроки, а вже сьогодні ця Леді впевнено тримається на паркеті в різних стилях танцю, робить певні успіхи та вражає свою породою, – написала телеведуча.

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У коментарях підписники Лілії залишили сотні коментарів до неймовірно милого відео. Вподобали новий пост ведучої телеканалу "Україна" і її зіркові колеи Наталка Денисенко, Оля Цибульська, Вікторія Булітко та інші артисти.

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Як відомо, Діана Дика займається танцями змалку і посідає призові місяця на різноманітних конкурсах. Крім того, старша донька Лілії вже не раз знімалась в кіно, де демонструвала також свій акторський талант.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на телеканалі "Україна".

Як батько Лілії Ребрик підтримував її на початку творчого шляху – дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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