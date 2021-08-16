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Лілія Ребрик розчулила кадрами з підрослою донькою: Знайшла свою косметику у неї в валізі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
16 серпня, 12:44
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Телеведуча "Ранку з Україною" поділилася серією селфі зі своєю старшою дочкою, Діаною. Зіркова мама якийсь час не бачитиметься з нею
Лілія Ребрик з донькою
Лілія Ребрик з донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик, яка раніше зізналася, коли вперше відчула себе незалежною, відправила свою дочку в спортивний табір. За словами Лілії, сама Діана обожнює табори та з нетерпінням рахувала дні до поїздки, чого не сказати про її зіркову маму. Телеведуча дуже розхвилювалася.

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Серією фотографій Лілія Ребрик поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Валізи зібрані! Наймодніший одяг – випрасуваний, прикраси, як бачите, вже на дитині! Діана їде на 10 днів у спортивний табір. Уххххх, як же я хвилююся! Як ви дітей відпускаєте в табори?! Я просто із завмиранням серця! – повідомила Лілія.

Дочка Ребрик поїхала в табір від своєї танцювальної студії в Карпати. Лілія здивувалася, наскільки доросла у неї вже донька – навіть косметику захотіла з собою взяти.

Діана Дика і Лілія Ребрик
Діана Дика і Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сама зібрала валізи – я тільки їх перевірила і доклала необхідне і забрала зайве (наприклад, знайшла там свою косметику). До речі, дуже грамотно зібралася – я прям у шоці була! І мінливу карпатську погоду врахувала, і кілька купальників взяла, і навіть банний халат! Усе це так тішить, але, як подумаю, що вона там без батьків…, то все одно хвилююсь, – поділилася телеведуча.

Сама ж Лілія Ребрик неодноразово була в літніх таборах і завжди з нетерпінням чекала спортивні збори. За словами телеведучої, її чоловік, Андрій Дикий, теж їздив до таборів. Правда, познайомилися одне з одним вони вже набагато пізніше.

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Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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