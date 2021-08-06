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Лілія Ребрик в мінісукні вишиванці за 5400 грн вразила шикарними ніжками (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 серпня, 11:07
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Нещодавно телеведуча повернулася з Болгарії в Україну. Попри те, що поїздка була робочою, зірка встигла відпочити, а тому привезла з собою позитивний настрій
Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик, яка ще кілька днів тому позувала в мокрому бікіні, показала своє вбрання для ефіру до Дня Незалежності України. Зірка одягнула стильну ніжно-рожеву сукню з льону з вишивкою і позувала на відкритій терасі.

У ролику, який з'явився в Instagram Лілії, телеведуча змушена притримувати сукню, яка підіймається на вітрі.

Готуємо для Вас святковий випуск "Ранок з Україною" до Дня Незалежності. Не всі кадри увійдуть в ефір, тому нехай це залишиться тут..., – написала Ребрик.

У відповідь Лілія отримала безліч лайків і компліментів до свого посту.

  • "Весна повернулася?"
  • "Ви неймовірно гарна і жіночна"
  • "Лілія, ви богиня краси"
  • "Шикарна сукня і Лілія класна"

Така вишиванка українського бренду Verynje коштує 5400 гривень.

Скріншот Verynje.com

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик та її чоловік, і хореограф Андрій Дикий були суддями на популярному фестивалі в Болгарії. Зіркова пара встигла і відпочити на пляжі, позуючи в купальниках.

Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

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