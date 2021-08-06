Лілія Ребрик в мінісукні вишиванці за 5400 грн вразила шикарними ніжками (відео)

Нещодавно телеведуча повернулася з Болгарії в Україну. Попри те, що поїздка була робочою, зірка встигла відпочити, а тому привезла з собою позитивний настрій

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик, яка ще кілька днів тому позувала в мокрому бікіні, показала своє вбрання для ефіру до Дня Незалежності України. Зірка одягнула стильну ніжно-рожеву сукню з льону з вишивкою і позувала на відкритій терасі.

У ролику, який з'явився в Instagram Лілії, телеведуча змушена притримувати сукню, яка підіймається на вітрі.

Готуємо для Вас святковий випуск "Ранок з Україною" до Дня Незалежності. Не всі кадри увійдуть в ефір, тому нехай це залишиться тут..., – написала Ребрик.

У відповідь Лілія отримала безліч лайків і компліментів до свого посту.

"Весна повернулася?"

"Ви неймовірно гарна і жіночна"

"Лілія, ви богиня краси"

"Шикарна сукня і Лілія класна"

Така вишиванка українського бренду Verynje коштує 5400 гривень.

Скріншот Verynje.com

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик та її чоловік, і хореограф Андрій Дикий були суддями на популярному фестивалі в Болгарії. Зіркова пара встигла і відпочити на пляжі, позуючи в купальниках.

Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

Дізнайтеся інші новини на тему: