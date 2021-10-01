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Лілія Ребрик в легінсах приголомшила формами на тренуванні (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 13:42
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Телеведуча "Ранку з Україною" влаштувала мініфотосесію в спортивному вбранні та розповіла, яких правил здорового способу життя дотримується, а які – все ще намагається налагодити
Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик, яка нещодавно показала, як виглядає без макіяжу, похвалилася чудовою фігурою, позуючи в облягаючих легінси і футболці. Але крім стрункого зовнішнього вигляду, зірка піклується і про здоров'я свого тіла.

В Instagram Лілія Ребрик опублікувала серію фото, зроблених на відкритому спортивному майданчику.

З гімнастикою дружу, зі спортзалою дружу, танці обожнюю і за біг потрохи беруся! – написала Лілія Ребрик.

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Телеведуча зізналася, що все одно для неї головними "китами" міцного здоров'я є збалансоване харчування, повноцінний сон і фізична активність.

З першим проблем немає, з другим – всяке буває, а останнє часто надолужую на роботі. Там і 10 000 кроків своїх виходжу і кілька кілометрів бігу намотую! А насправді – бачу скільки друзів та знайомих бігають, захоплююся ними і по-білому заздрю: які ж молодці! Це прям нова культура XXI століття! – написала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик в спортивному костюмі
Лілія Ребрик в спортивному костюмі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Робочі дні Лілії Ребрик дійсно проходять активно. Крім репетицій в театрі, а часом і гастролей, телеведуча встигає зніматися в кіно і працювати на телебаченні.

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Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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