Лілія Ребрик в салатовій сукні з декольте ніжно обійняла Андрія Дикого в Болгарії (фото)

Після того як Лілія Ребрик та Андрій Дикий зачарували шанувальником кадрами обійнявшись на пляжі, пара поділилася ще порцією фото. Подружжя з'явилися разом на відкритті фестивалю European Festival, який щорічно проходить в Болгарії. Лілія та Андрій входять до складу суддів.
На нових знімках, які з'явилися в Instagram-акаунті Лілії Ребрик, вона позує в яскравій салатовій сукні на бретелях з ефектним декольте. В обіймах з нею стоїть Андрій Дикий, одягнений в сорочку з квітковим принтом.
Стильний образ телеведуча доповнила хусткою, якою зав'язала волосся.
Лілія розповіла, що хоча їхню поїздку не можна назвати відпусткою, трохи часу для перезавантаження та відпочинку вони отримали. Потім телеведуча в деталях поділилася, як можна потрапити в Болгарію українцям. Лілія повідомила, що вони з Андрієм здавали ПЛР-тести, а перед паспортним контролем їм вимірювали температуру. Разом з тим особливо суворого контролю не було.
До України ж поки що можна повертатися вільно, але врахуйте, що з 5 серпня вам потрібно буде здавати ПЛР-тест, якщо ви не маєте вакцинації, – розповіла телеведуча.
Долетіли до Болгарії вони швидко – за годину і 45 хвилин.
Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:
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