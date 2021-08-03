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Лілія Ребрик в салатовій сукні з декольте ніжно обійняла Андрія Дикого в Болгарії (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
3 серпня, 14:00
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Телеведуча "Ранку з Україною" та її чоловік хореограф продовжують своє перебування в Болгарії. Хоча подружжя там по роботі, це не заважає їм насолоджуватися подорожжю
Лілія Ребрик та Андрій Дикий
Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Після того як Лілія Ребрик та Андрій Дикий зачарували шанувальником кадрами обійнявшись на пляжі, пара поділилася ще порцією фото. Подружжя з'явилися разом на відкритті фестивалю European Festival, який щорічно проходить в Болгарії. Лілія та Андрій входять до складу суддів.

На нових знімках, які з'явилися в Instagram-акаунті Лілії Ребрик, вона позує в яскравій салатовій сукні на бретелях з ефектним декольте. В обіймах з нею стоїть Андрій Дикий, одягнений в сорочку з квітковим принтом.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий на фестивалі в Болгарії
Лілія Ребрик та Андрій Дикий на фестивалі в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Стильний образ телеведуча доповнила хусткою, якою зав'язала волосся.

Лілія Ребрик на фестивалі European Festival
Лілія Ребрик на фестивалі European Festival / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія розповіла, що хоча їхню поїздку не можна назвати відпусткою, трохи часу для перезавантаження та відпочинку вони отримали. Потім телеведуча в деталях поділилася, як можна потрапити в Болгарію українцям. Лілія повідомила, що вони з Андрієм здавали ПЛР-тести, а перед паспортним контролем їм вимірювали температуру. Разом з тим особливо суворого контролю не було.

До України ж поки що можна повертатися вільно, але врахуйте, що з 5 серпня вам потрібно буде здавати ПЛР-тест, якщо ви не маєте вакцинації, – розповіла телеведуча.

Долетіли до Болгарії вони швидко – за годину і 45 хвилин.

Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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