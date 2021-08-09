Лілія Ребрик в шовковій сукні з декольте спокусила шанувальників: фото

Напередодні Лілія Ребрик позувала в сукні-вишиванці, готуючись до святкового ефіру до 30-річчя незалежності України. Тепер телеведуча опублікувала кадри в дивовижному вбранні, від якого її шанувальники та колеги прийшли в захват.
На фото, опублікованих в Instagram, Лілія Ребрик позує в шовковій сукні на бретелях і з ефектним макіяжем: знаменитості підкреслили губи червоною помадою і зробили стрілки на повіках.
Колеги Лілії, Наталка Денисенко та Вікторія Булітко, одними з перших прокоментували знімок.
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У ще одному пості Лілія Ребрик поділилася й іншими літніми фото. На одному зі знімків – вона зображена обійнявшись зі своїм чоловіком біля вертольота. За словами телеведучої, її літо було насиченим, але у неї все ще залишилися незавершені плани.
Цього літа літала над Київщиною на гелікоптері, збирала свій овочево-ягідно-фруктовий урожай, ніжилася у теплій морській піні, підвернула ногу і вже майже одужала, наїлася досхочу полуниці, морозива, а загалом – більше працювала, аніж відпочивала. Ще планую наїстися кавуном, так, щоб не було сил вдихнути, або позіхнути, – написала Лілія.
Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:
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