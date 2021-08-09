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Лілія Ребрик в шовковій сукні з декольте спокусила шанувальників: фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
9 серпня, 12:47
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Телеведуча "Ранку з Україною" після прибуття з Болгарії продовжує радувати шанувальників ефектними кадрами. Цього разу Лілія Ребрик показала жіночний літній образ в елегантній сукні
Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напередодні Лілія Ребрик позувала в сукні-вишиванці, готуючись до святкового ефіру до 30-річчя незалежності України. Тепер телеведуча опублікувала кадри в дивовижному вбранні, від якого її шанувальники та колеги прийшли в захват.

На фото, опублікованих в Instagram, Лілія Ребрик позує в шовковій сукні на бретелях і з ефектним макіяжем: знаменитості підкреслили губи червоною помадою і зробили стрілки на повіках.

Лілія Ребрик позувала в елегантному образі
Лілія Ребрик позувала в елегантному образі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Колеги Лілії, Наталка Денисенко та Вікторія Булітко, одними з перших прокоментували знімок.

  • "Секс"
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У ще одному пості Лілія Ребрик поділилася й іншими літніми фото. На одному зі знімків – вона зображена обійнявшись зі своїм чоловіком біля вертольота. За словами телеведучої, її літо було насиченим, але у неї все ще залишилися незавершені плани.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий
Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Цього літа літала над Київщиною на гелікоптері, збирала свій овочево-ягідно-фруктовий урожай, ніжилася у теплій морській піні, підвернула ногу і вже майже одужала, наїлася досхочу полуниці, морозива, а загалом – більше працювала, аніж відпочивала. Ще планую наїстися кавуном, так, щоб не було сил вдихнути, або позіхнути, – написала Лілія.

Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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