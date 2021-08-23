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Український режисер поставив номер для Лободи на Новій хвилі (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
23 серпня, 16:35
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Артистка виступила на вечорі Діми Білана, виконавши його пісню, а також повторила номер з "МУЗ ТВ" для пісні "Молоко"
LOBODA виступила на "Новій хвилі" - відео
LOBODA виступила на "Новій хвилі" - відео / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода цьогоріч зайняла місце у складі журі конкурсу "Нова хвиля", який днями стартував у Сочі. Крім того, вона звичайно ж виступила на сцені і як артистка.

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LOBODA взяла участь у вечорі, присвяченому творчості Діми Білана і заспівала його пісню "Малюк".

Сьогодні співачка виклала в Мережу відео з номером, який поставив український режисер Олег Боднарчук.

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Нагадаємо, що з Олегом Світлана працювала над перфомансом для "МУЗ ТВ". Його в соцмережах порівнювали з виступом Бейонсе і назвали плагіатом.

Виступ LOBODA на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial/

До речі Боднарчук на звинувачення відповів, що в шоу-бізнесі всі повторюють і надихаються образами та ідеями одне одного, тому ніякого плагіату в номері Лободи немає.

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Ось той самий виступ LOBODA:

У Сочі на "Нову хвилю" в цьому році приїхали популярні російські зірки, а також українські артисти, які працюють в РФ: Ані Лорак, Світлана Лобода, MARUV.

Виступила на конкурсі і Софія Ротару, яка незабаром вирушила до України – вчора президент Зеленський нагородив її відзнакою "Національна легенда України".

Софія Михайлівна також повинна виступити на завтрашньому концерті до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійському".

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Дивіться відео з церемонії нагородження "легенд України":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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