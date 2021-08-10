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Лобода ближче показала саме ту голу сукню з Жари (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 серпня, 08:38
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Співачка опублікувала відео свого виступу в межах фестивалю, але вся увага глядачів – на сексуальне вбрання зірки
LOBODA одягла сукню з оголеними грудьми
LOBODA одягла сукню з оголеними грудьми / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Прозора і блискуча сукня-кольчуга, у якій Лобода пройшлася червоною доріжкою і вийшла на сцену – один з фаворитів публіки цього літа. Вбрання з металевими вставками на грудях і вирізами на стегнах закохав у себе публіку.

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Світлана Лобода опублікувала в Instastories кілька палких кадрів в цьому луці, щоб можна було ближче розглянути деталі. Дивимося і насолоджуємося.

Світлана Лобода в сукні з оголеними грудьми / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

LOBODA на фестивалі Жара / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

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Образ Лобода доповнила масивними прикрасами смарагдового кольору і туфлями на високих підборах. Богиня, не інакше!

Співачка Світлана Лобода / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

LOBODA / фото: nstagram.com/stories/lobodaofficial

Лобода вперше за довгий час виступить в Україні

Нещодавно Світлана Лобода відвідала студію "Ранку з Україною", де розповіла, що готує для своїх слухачів пісню українською. Це сталося одразу після того, як артистка анонсувала концерт в Україні – вона виступить в серпні в одеському клубі Ibiza.

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До того ж, LOBODA зізналася, що купила власний будинок в Європі, для живе разом зі своєю сім'єю. Локацію співачка не розсекретила, зазначивши, що там її ніхто не знає, а це дозволяє спокійно жити, відпочивати і приділяти час дітям.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на "Золотому грамофоні-2020", дивіться у відео:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Щось у мене помутніло в голові і 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Міцно шкодувала пару раз. Але в основному, раділа. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, за підсумком, став дуже класним

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