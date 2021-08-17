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Лобода показала красуню сестру, з якою вони схожі як дві краплі води (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
17 серпня, 08:49
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Ксенія Лобода вчора святкувала свій день народження. Її зіркова сестра поділилася в соцмережі спільним фото і привітала дівчину з 29-річчям
Світлана Лобода показала фото з молодшою сестрою
Світлана Лобода показала фото з молодшою сестрою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На світлині Світлана та Ксенія позують в білому. Ймовірно, кадр був зроблений під час нещодавнього візиту Лободи старшої в Україну – на днях вона дала свій перший за кілька років концерт в Одесі.

Моя улюблена дівчинка, з днем народження тебе! Сподіваюся ти сьогодні теж п'єш шампанське, адже ми домовилися святкувати до 20-го серпня, – написала LOBODA в пості.

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У коментарях прихильники Світлани Лободи залишили сестрам багато компліментів і написали про те, як дівчата схожі одна на одну:

  • "Найкрасивіші сестри"
  • "Сестра красуня"
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Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

  • "Дуже схожі з сестрою"
  • "Які ніжки"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Дивіться інші фото Світлани Лободи та її сестри Ксенії:

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В Одесі Світлана Лобода виступила із затримкою в 3,5 години. На концерті вона розповідала шанувальникам про своє українське коріння і про те. що не важливо, в якій країні виступає артист – ним потрібно пишатися завжди.

А вчора в Одесі відбувся концерт Ані Лорак. Як це було – ми писали тут.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані й безглуздо посміхається.

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