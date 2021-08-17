Лобода показала красуню сестру, з якою вони схожі як дві краплі води (фото)

Ксенія Лобода вчора святкувала свій день народження. Її зіркова сестра поділилася в соцмережі спільним фото і привітала дівчину з 29-річчям

Світлана Лобода показала фото з молодшою сестрою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На світлині Світлана та Ксенія позують в білому. Ймовірно, кадр був зроблений під час нещодавнього візиту Лободи старшої в Україну – на днях вона дала свій перший за кілька років концерт в Одесі.

Моя улюблена дівчинка, з днем народження тебе! Сподіваюся ти сьогодні теж п'єш шампанське, адже ми домовилися святкувати до 20-го серпня, – написала LOBODA в пості.

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У коментарях прихильники Світлани Лободи залишили сестрам багато компліментів і написали про те, як дівчата схожі одна на одну:

"Найкрасивіші сестри"

"Сестра красуня"

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Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

"Дуже схожі з сестрою"

"Які ніжки"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Дивіться інші фото Світлани Лободи та її сестри Ксенії:

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В Одесі Світлана Лобода виступила із затримкою в 3,5 години. На концерті вона розповідала шанувальникам про своє українське коріння і про те. що не важливо, в якій країні виступає артист – ним потрібно пишатися завжди.

А вчора в Одесі відбувся концерт Ані Лорак. Як це було – ми писали тут.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться в сюжеті:

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