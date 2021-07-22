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Лобода після анонса концерту в Одесі відвідала кілька українських радіостанцій (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
22 липня, 08:37
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Популярна співачка Світлана Лобода у себе в InstaStories розповіла, що приїхала в Києв. Також співачка вперше розповіла у себе в соцмережах про концерт в Одесі
Світлана Лобода приїхала в Київ
Світлана Лобода приїхала в Київ / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода недавно анонсувала виступ в Україні – у співачки запланований концерт в одеському клубі Ibiza Beach Club. Квитки на концерт зірки вже майже розпродані. Тепер же артистка приїхала до Києва презентувати свою нову пісню Allo. Світлана Лобода відвідала кілька українських радіостанцій.

У себе в InstaStories співачка поділилася фото. Світлана Лобода побувала на радіо "Пятница" і радіо NRJ Україна .

Не забула співачка згадати і майбутній концерт в Одесі.

Також Світлана Лобода планує відвідати ще сьогодні кілька українських радіостанцій.

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Нагадаємо, Світлана Лобода виступить в одеському клубі в серпні. На офіційному сайті клубу можна бачити, що вартість квитка на концерт співачки стартує від 1300 гривень. Як відреагувала Мережа на майбутній концерт – дивіться в нашому матеріалі.

Раніше концерт в Одесі анонсував репер Баста , який вже цього літа виступав в Україні.

Вперше за сім років в Україні виступить і Ані Лорак. У співачки теж заплановано декілька концертів в Одесі в серпні.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться сюжет:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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