Лобода презентувала чуттєвий кліп у чорно-білому кольорі (відео)

Місяць тому співачка випустила ліричний трек Americano. А в перший день листопада артистка вирішила порадувати шанувальників новою відеороботою на вже улюблену пісню

Світлана Лобода презентувала кліп на пісню Americano / Фото: прес-служба

Новий кліп Світлана Лобода називає однією з найбільш імпульсивних та емоційних робіт за останній час. Підготовка тривала не більше тижня, а за два дні до зйомок артистка знайшла головного героя. Режисером чуттєвого кліпу співачки став Інді Хаїт.

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Мені подобається ЧБ, я люблю плівку. Меланхолія, втрачені почуття, кохання, як танець і самотність, як неминучість. Усі ми – заручники цієї сили, з кожним із нас усе це було. Мені захотілося розповісти про те, що відбувається після кохання. Про ті запахи та звуки, які кожен із нас забирає з собою. Про ті спогади, які назавжди вписані у ландшафт серця

Світлана Лобода у кліпі Americano / Фото: прес-служба

Шанувальники вже оцінили нову відеороботу. Багато хто зазначив, що Світлані Лободі йде такий ліричний образ.

"Прям осіння атмосфера. Кліп як і пісня!"

"Лобода одна з тих трохи артистів, чиї пісні та кліпи пробивають наскрізь"

"Яка тонка та смачна робота вийшла. Дуже особиста історія, при перегляді це відчувається. Цілком інша Світлана тут"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

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