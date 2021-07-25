Лобода поділилася зворушливими фото з новонародженим сином Анатолія Анатоліча: Захотілося знову

У родині відомого телеведучого нещодавно народилася третя дитина. Привітати Анатолія Анатоліча з сином приїхала Світлана Лобода

Світлана Лобода прилетіла до Києва до Анатолія Анатоліча та його сім'ї / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нещодавно у ведучого програми "Ранок з Україною" Анатолія Анатоліча та його дружини Юли народився син. Пара також виховує двох дочок – Алісу і Лоліту.

Привітати батьків із ще однією дитиною вирішила Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії. Вона погостювала у зіркової пари і зробила декілька фото з новонародженим.

Такі ніжні ручки, ніжки, такий солодкий малюк. Я вітаю вас, мої дорогі, – написала в пості LOBODA.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Фоловерам Світлана також зізналася, що скучила за відчуттям, коли народжується дитина. Невже співачка захоче знову народити?

Так скучила за цим відчуттям... захотілося знову, – додала Лобода.

Кілька днів тому Світлана Лобода приїхала до Києва. Співачка презентувала нову пісню, відвідала кілька радіостанцій та анонсувала концерти в Україні.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Зокрема, LOBODA виступить в одеському клубі в серпні. На офіційному сайті закладу вартість квитка на концерт стартує від 1300 гривень. Як відреагували в Мережі на майбутній концерт – дивіться в нашому матеріалі.

Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і 8-річна Лоліта. Раніше щасливі батьки зізнавалися, що планували третю дитину – як і два попередні рази, вони підійшли до цього питання з усією відповідальністю.

Як діти зірок реагують на новину про поповнення в родині – дивіться в сюжеті:

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