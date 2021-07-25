Лобода поділилася зворушливими фото з новонародженим сином Анатолія Анатоліча: Захотілося знову

Нещодавно у ведучого програми "Ранок з Україною" Анатолія Анатоліча та його дружини Юли народився син. Пара також виховує двох дочок – Алісу і Лоліту.
Привітати батьків із ще однією дитиною вирішила Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії. Вона погостювала у зіркової пари і зробила декілька фото з новонародженим.
Такі ніжні ручки, ніжки, такий солодкий малюк. Я вітаю вас, мої дорогі, – написала в пості LOBODA.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Фоловерам Світлана також зізналася, що скучила за відчуттям, коли народжується дитина. Невже співачка захоче знову народити?
Так скучила за цим відчуттям... захотілося знову, – додала Лобода.
Кілька днів тому Світлана Лобода приїхала до Києва. Співачка презентувала нову пісню, відвідала кілька радіостанцій та анонсувала концерти в Україні.
Зокрема, LOBODA виступить в одеському клубі в серпні. На офіційному сайті закладу вартість квитка на концерт стартує від 1300 гривень. Як відреагували в Мережі на майбутній концерт – дивіться в нашому матеріалі.
Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і 8-річна Лоліта. Раніше щасливі батьки зізнавалися, що планували третю дитину – як і два попередні рази, вони підійшли до цього питання з усією відповідальністю.
Як діти зірок реагують на новину про поповнення в родині – дивіться в сюжеті:
Раніше ми повідомляли, що Анатолій Анатоліч подарував дружині білий "Гелендваген".