Лобода зізналася, що раніше у неї вже були проблеми з Крапівіною: Ми дуже важко ладнали

Нателла Крапівіна припинила співпрацю зі Світланою Лободою після скандалу з Філіпом Кіркоровим. LOBODA вперше це прокоментувала і розповіла, що колись вони з продюсеркою майже "розійшлися"

Лобода прокоментувала скандал з Крапівіною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Після червоної доріжки премії "МУЗ-ТВ" Нателла Крапівіна назвала російський шоу-бізнес "цирком виродків", а вихід Філіпа Кіркорова в компанії чоловіків з оголеними торсами охрестила "паноптикумом".

Тоді продюсерка Лободи, кажучи про Кіркорова і Даву, оскандалилася і цією заявою:

Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики.

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Філіп Кіркоров на премії "МУЗ-ТВ" / Фото: YouTube

Що про цей конфлікт думає Світлана Лобода? Вона довго мовчала і вперше прокоментувала скандал в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Я нікого не підтримувала. Тому що в конфлікті завжди є дві сторони і вони глобально, на мій погляд, обидві неправі, тому що відповіді були теж дуже некоректні, вони чомусь стосувалися і мене, я не розуміла, чому так, – сказала LOBODA.

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Незважаючи на те, що про сварку зірок через тиждень всі забули, Лобода і Крапівіна не розмовляли набагато довше – майже місяць. Далі сталося так, що Нателла Крапівіна відмовилася бути продюсеркою Світлани Лободи.

Світлана Лобода и Нателла Крапивіна / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Та розрив стосунків між виконавицею і продюсеркою міг статися ще кілька років тому.

Ви знаєте, у нас був пару років тому такий дуже важкий період, коли ми майже не працювали разом. Ми це не афішували, та ми дуже важко спілкувалися. Коли я була вагітна Тільдою, у мене був кліп "Супер-стар", ми з Нателлою дуже важко ладнали, – зізналася Лобода.

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