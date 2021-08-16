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LOBODA полетіла

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Лобода полетіла з України, пообіцявши шанувальникам наступний концерт вже на стадіоні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
16 серпня, 14:38
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14 серпня Світлана Лобода виступила в Одесі. Співачка зібрала аншлаг у клубі IBIZA, де розповідала про своє українське коріння
Лобода полетіла з України на чартерному літаку
Лобода полетіла з України на чартерному літаку / Фото: instagram.com/bicholla

Уже кілька років LOBODA живе і виступає в Росії. Цього року вона повернулася до України з концертом – в Одесі її прийняли з радістю.

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В Instagram-профілі Бічолла Тетрадзе опублікував кілька світлин із зіркою, повідомивши, що Свєта вирушила до Туреччини.

Дизайнер зазначив, що концерт в Одесі був неймовірним, а Лобода пообіцяла наступного разу виступити на стадіоні в Києві.

Це один з найтепліших днів у цьому році... назавжди в пам'яті... вібрації, захоплення, захват і любов! Одеса!!!! Свєта полетіла, але обіцяла обов'язково повернутися... вже дуже скоро, з великим концертом на стадіоні в Києві, – написав Тетрадзе.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Чи вийде у Лободи виступити в Києві на такому великому майданчику – покаже час. Ми ж нагадуємо, що сьогодні в Одесі відбудеться концерт Ані Лорак, яка також прилетіла до України з Росії, щоб підзаробити.

На відміну від LOBODA, Ані підготувала для своїх шанувальників відразу два шоу, які пройдуть у клубі ITAKA 16 і 17 серпня.

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До речі, на цьому майданчику в червні Тіну Кароль практично залило дощем, через що вона пішла зі сцени і відмовилася співати.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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