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Лобода влаштувала дефіле перед камерами в Києві (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 серпня, 08:47
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Світлана Лобода опублікувала кадри зі знімального майданчика mood-video на пісню Allo. Зйомки проходили в Києві
Світлана Лобода показала, як знімала відео в Києві
Світлана Лобода показала, як знімала відео в Києві / Фото: Скріншот з YouTube

У липні Світлана Лобода презентувала mood-video на свій трек Allo, який присвятила мінливому карантинному літу. У ролику зірка з'явилася в ефектних образах і показала, що танцполом може послужити будь-яка локація. Режисером нового відео став Алан Бадоєв. Зйомки mood-video проходили в Києві.

Світлана Лобода поділилася ексклюзивними кадрами з бекстейджу.

Співачка граціозно дефілювала по знімальному майданчику, демонструючи свою ідеальну фігуру. Для зйомок Світлана вибрала яскравий образ – комплект, що складається з золотистого топа і міні-спідниці кольору хакі.

У коментарях прихильники зізналися, що захоплюються новою спільною роботою Світлани Лободи і Алана Бадоєва.

  • "Просто супер спостерігати за людиною, яка кайфує від своєї роботи. Бадоєв – брила режисури"
  • "Алан молодець! Шикарні ідеї для кліпів! Свєта супер епатажна"

Лобода вперше за довгий час виступить в Україні

Світлана Лобода вперше за чотири роки виступить Україні. 14 серпня відбудеться концерт артистки в одному з нічних клубів Одеси. Співачка запросила всіх українців на свій сольник.

Моя рідна Україно! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з гарячими танцями, улюбленими хітами і, звичайно, прем'єрами, – написала співачка у себе в соцмережах.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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