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Лобода у відвертому боді анонсувала нову пісню – дивіться тизер

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 17:09
В закладинки
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Співачка готується представити новий сингл вже 10 грудня. Відомо, що пісня отримала назву "ЗанесLo"
Лобода у відвертому боді знялася для реклами нового синглу
Лобода у відвертому боді знялася для реклами нового синглу / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нещодавно Світлана Лобода показала себе у незвичайному образі – співачка знялася у кліпі з темним волоссям. Тоді її навіть порівнювали із американською виконавицею Шер.

Однак у новому відео LOBODA з'явиться у більш звичному образі. В соцмережі Світлана розмістила короткий ролик, в якому вона стоїть в оточенні своєї команди. На ній лише боді та туфлі на шпильці.

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Таким чином Світлана Лобода анонсувала свою нову пісню, яка називається ЗанесLo. Повну версію треку шанувальники зможуть почути незабаром – прем'єра запланована на 10 грудня.

У листопаді LOBODA порадувала фанів ліричним треком Americano та чорно-білим відео до нього. Цю роботу співачка називає однією з найімпульсивніших та емоційніших за останній час. Підготовка тривала не більше тижня, а головного героя Свєта знайшла лише за два дні до зйомок.

LOBODA – Americano

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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