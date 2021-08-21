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Лобода в сукні з чарівним декольте виступила на Новій хвилі у Сочі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
21 серпня, 16:52
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Співачка стала однією з учасниць концерту, присвяченому творчості Діми Білана і, звичайно ж, затьмарила усіх своїм луком – дивіться фото
Світлана Лобода виступила на "Новій хвилі" в Сочі
Світлана Лобода виступила на "Новій хвилі" в Сочі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Днями в Сочі відбулося відкриття музичного фестивалю "Нова хвиля", в якому традиційно беруть участь зірки російського шоу-бізнесу та деякі українські артисти, що будують кар'єру в Росії.

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Минулого вечора в рамках фестивалю відбувся творчий вечір Діми Білана. Світлана Лобода несподівано для публіки виконала його пісню "Малюк".

Але найбільше глядачів захопило вбрання LOBODA. Чорна сукня з довгими рукавами і відкритими плечима підкреслила стрункість співачки та її пишні груди.

LOBODA на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Світлинами у чарівному аутфіті Світлана Лобода поділилася в сторіс.

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Світлана Лобода в Сочі / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

На грудях вбрання декороване золотою фурнітурою і чорним камінням. Ефектності надав актуальний розріз до стегна.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

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Нагадаємо, що на "Нову хвилю", крім Лободи, приїхали MARUV та Ані Лорак. Остання нещодавно дала два концерти в Одесі.

На фестивалі запрошеною зіркою стала Софія Ротару, яка повинна взяти участь в концерті, присвяченому Дню Незалежності України. Проти приїзду Ротару в Україну напередодні висловився продюсер Ігор Кондратюк.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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