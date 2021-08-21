Лобода в сукні з чарівним декольте виступила на Новій хвилі у Сочі

Співачка стала однією з учасниць концерту, присвяченому творчості Діми Білана і, звичайно ж, затьмарила усіх своїм луком – дивіться фото

Світлана Лобода виступила на "Новій хвилі" в Сочі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Днями в Сочі відбулося відкриття музичного фестивалю "Нова хвиля", в якому традиційно беруть участь зірки російського шоу-бізнесу та деякі українські артисти, що будують кар'єру в Росії.

Реклама

Минулого вечора в рамках фестивалю відбувся творчий вечір Діми Білана. Світлана Лобода несподівано для публіки виконала його пісню "Малюк".

Але найбільше глядачів захопило вбрання LOBODA. Чорна сукня з довгими рукавами і відкритими плечима підкреслила стрункість співачки та її пишні груди.

LOBODA на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Світлинами у чарівному аутфіті Світлана Лобода поділилася в сторіс.

Реклама

Світлана Лобода в Сочі / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

На грудях вбрання декороване золотою фурнітурою і чорним камінням. Ефектності надав актуальний розріз до стегна.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Реклама

Нагадаємо, що на "Нову хвилю", крім Лободи, приїхали MARUV та Ані Лорак. Остання нещодавно дала два концерти в Одесі.

На фестивалі запрошеною зіркою стала Софія Ротару, яка повинна взяти участь в концерті, присвяченому Дню Незалежності України. Проти приїзду Ротару в Україну напередодні висловився продюсер Ігор Кондратюк.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться в сюжеті:

Реклама

Ще новини на тему: