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LOBODA вперше за 6 років заспівала українською. Є і російськомовна версія треку

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 серпня, 10:47
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Скоро Лобода обіцяє показати і відеокліп на трек Indie Rock. Ролик для неї знімав популярний в Європі ізраїльський режисер Інді Хайт
Світлана Лобода випустила пісню українською мовою
Світлана Лобода випустила пісню українською мовою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нещодавно пісню Лободи порівняли з відомим хітом Artik & Asti "Грустный дэнс". Співачка не стала реагувати на звинувачення в плагіаті і випустила новий трек, та ще й двома мовами.

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Раніше в інтерв'ю LOBODA розповідала, що готує для своїх слухачів україномовну композицію, але про те, що запише версію російською, – змовчала, повідомивши про це тільки у день прем'єри.

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Назву для нової пісні Світлана Лобода вибирала разом зі своїми фанатами – зупинилися на Indie Rock (Vogue).

Слухайте пісню LOBODA – Indie Rock (Vogue) українську версію онлайн:

А це версія російською:

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Подвійний реліз від Лободи слухачі сприйняли із захватом. В YouTube коментарі до пісень відключені, а ось в Instagram Світлани пишуть наступне:

  • "Українською так незвично"
  • "Російська версія не підходить цій пісні"
  • "Українською це топ"
  • "Світлано Сергіївно, і російською, і українською! Дякую"
  • "Двома мовами... Плачу... Аранжування просто мене вбило... Ідеально"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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