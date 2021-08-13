LOBODA вперше за 6 років заспівала українською. Є і російськомовна версія треку

Нещодавно пісню Лободи порівняли з відомим хітом Artik & Asti "Грустный дэнс". Співачка не стала реагувати на звинувачення в плагіаті і випустила новий трек, та ще й двома мовами.
Раніше в інтерв'ю LOBODA розповідала, що готує для своїх слухачів україномовну композицію, але про те, що запише версію російською, – змовчала, повідомивши про це тільки у день прем'єри.
Назву для нової пісні Світлана Лобода вибирала разом зі своїми фанатами – зупинилися на Indie Rock (Vogue).
Слухайте пісню LOBODA – Indie Rock (Vogue) українську версію онлайн:
А це версія російською:
Подвійний реліз від Лободи слухачі сприйняли із захватом. В YouTube коментарі до пісень відключені, а ось в Instagram Світлани пишуть наступне:
- "Українською так незвично"
- "Російська версія не підходить цій пісні"
- "Українською це топ"
- "Світлано Сергіївно, і російською, і українською! Дякую"
- "Двома мовами... Плачу... Аранжування просто мене вбило... Ідеально"
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