Лобода замітає сліди: російські ЗМІ видалили новину про роман співачки з одруженим мільярдером

Днями російське видання "Комсомольськая правда" опублікувало матеріал про Світлану Лободу, в якому, посилаючись на джерела, стверджувало, що співачка перебуває у стосунках з українським бізнесменом Артуром Гранцом

Лобода просить ЗМІ видалити публікації про неї та її ймовірного коханця-мільярдера / Фото: instagram.com/lobodaofficial, скриншот, epravda.com.ua

Матеріал "Комсомольської правди" викликав резонанс у Мережі, адже у ньому стверджувалося, що у Артура Гранца є дружина та діти, які проживають в Ізраїлі. При цьому уточнювалося, що із законною дружиною Артур Гранц більше не живе, багаторічний шлюб він закінчувати не планує.

Очевидно, Світлані не сподобалася публікація, адже через добу матеріал про неї і Гранца зник із сайту "Комсомольської правди".

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Скріншот: kp.ru

На сайті стаття була опублікована із заголовком: "Лобода зустрічається з одруженим українським мільярдером".

Скріншот: kp.ru

У статті було зазначено, що інформація про йоміврний роман Лободи з мільярдером надало джерело з оточення співачки.

Як писала "Комсомольська правда", Світлану було помічено в компанії Артура Гранца на Кіпрі під час святкування 50-річчя підприємця.

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Скріншот: kp.ru

Зазначимо, що Світлана Лобода намагається не коментувати своє особисте життя. Лише нещодавно, в інтерв'ю Маші Єфросініній, артистка зізналася, що перебуває у стосунках з чоловіком, який значно старший за неї. Також артистка повідомила, що вони разом мешкають у Європі.