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Лорак, Дорн чи Лобода? Кому потрібно заборонити виступати в Україні через гастролі в Росії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 січня, 15:31
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Доволі багато українських артистів активно дають концерти у РФ. Через це вони потрапляють під шквал критики з боку громадян України. Ба більше, деякі слухачі вважають, що такі зірки "небажані гості" на батьківщині
Відомо, кому із українских артистів потрібно заборонити давати концерти на батьківщині через гастролі в РФ.
Відомо, кому із українских артистів потрібно заборонити давати концерти на батьківщині через гастролі в РФ. / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/dorn_ivan

За новинами шоу-бізнесу стежать 29% мешканців міст України з населенням 50к+ у віці 18-60 років. Так ось, 68% усіх опитаних вважають, що треба заборонити давати концерти в Україні через гастролі в Росії - Ані Лорак

Водночас на другому місці розташувалась Світлана Лобода (65%), а на третьому – Таїсія Повалій (61%). Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus.

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Також 50-40% українців вважають, що потрібно заборонити виступати в Україні – MARUV, Івану Дорну, Максу Барських та ALEKSEEV.

Також 41,5% усіх опитаних вважають, що треба забороняти давати концерти в Україні українським виконавцям, що гастролюють в Росії. Натомість 42,4% іншої думки.

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

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Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 19 січня 2022 року з 15:25 до 20 січня 2022 року до 08:30. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Для довідки:

Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.
Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.
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Раніше ми писали про ТОП-зірок, які найбільше набридли українцям.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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