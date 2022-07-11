Улюбленець Ірини Білик підтримав її ініціативу про 10 років тюрми для організаторів концертів

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект, який забороняє російську музику. А також пісні, які були створені громадянами країни агресора. Свою думку з цього приводу висловила Ірина Білик. Співачка згадала, що обурилась, коли побачила у Києві афіші з Моргенштерном. Також Примадонна української сцени запропонувала засуджувати на 10 років організаторів, які влаштовували в Україні тури російських виконавців.
Ідею Ірини Білик підтримав і співак Сергій Мироненко. У минулому році зірковий дует презентував кліп на спільну композицію "Отпусти". За іронією долі, пісню музиканти записали російською мовою. А відео зняв колишній чоловік Білик, режисер Аслан Ахмадов. Який живе у Москві. В коментарі для "Сьогодні" Сергій Мироненко висловився щодо пропозиції Ірини Білик.
Організаторів, які після нашої перемоги будуть намагатися організовувати виступи російських виконавців, треба в обов’язковому порядку штрафувати. Бо у нас є свій шоубіз, агов, свої круті та класні артисти, ми маємо, що показати, у нас гарна пісня, гарна музика. Ми – краще! А коли переможемо, взагалі поїдемо виступати по всьому світові і нам всюди будуть раді, – відреагував Мироненко.
Пройшовся співак і по російським виконавцям. А також українським, які обрали працювати в країні агресорі.
По-перше я засуджую російський шоу-бізнес взагалі. Є, звісно, декілька артистів, які адекватно розуміють, що відбувається, що йде війна. Цим респект, а інших "зірок" – засуджую та не хочу ані бачити, ані чути. Скажу більше – до війни сам спілкувався з деякими, але тепер почистив від них телефон і стало легше дихати. Ще більше засуджую падлюк, які народилися та зростали в Україні, потім поїхали до росії працювати та заробляти кошти, а тепер сидять мовчать та тримають "нейтралітет". Тепер всім серцем хочу, що б їм таким були закриті кордони на довічно не тільки до нашої землі, а й по всьому Світу! Нехай собі сидять отам, – підсумував співак.
В день, коли почалось повномасштабне вторгнення армії РФ до України Сергій Мироненко мав виїжджати з Іриною Білик у спільний тур країною. Перші два місяці війни співак провів у лавах ТРО. Був під Києвом та в інших горячих точках. А наприкінці червня випустив кліп на пісню "Герої".
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