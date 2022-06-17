Кохання за контрактом? Анна Богдан розкрила всі карти про стосунки з Михайлом Заливако

Розставання зіркової парочки викликало справжній фурор в Мережі. Глядачі проєкту "Холостяк" вимагають пояснень, однак ексзакохані не квапляться з відповіддю.

З'явились нові подробиці розставання Анни Богдан та Михайла Заливако / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Після того, як Анна Богдан перемогла у "Холостяку-11", вони з Михайлом Заливако були нерозлучними. Одразу по закінченню проєкту пара стала жити разом, подорожувати та зніматись у романтичних фотосесіях. Фанати підозрювали, що не за горами й весілля. Але не так сталося, як гадалося. Днями Аня повідомила, що у них із харківським бізнесменом все закінчено.

Що підштовхнуло закоханих на такий крок, Богдан не стала розсекречувати. Проте глядачі "Холостяка" самі зробили висновки. На їхню думку, весь цей рік парочка просто грала на публіку заради піару, а їхні стосунки нібито були фальшивими. У Мережі припустили, що Анна та Михайло жили за контрактом, який вже закінчився, і відповідно кохання пройшло.

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Очевидно, такі припущення вивели з себе Анну, тож вона вирішила розповісти, чи були її стосунки з Михайлом Заливако справді прописані за контрактом.

Ні з одним чоловіком я не підписувала контрактів! – емоційно написала дівчина в Instastories.

Після розставання Анну атакували хейтери. Проте знайшлися й ті, хто поставився з розумінням та підтримав дівчину. Сама ж Богдан поки не готова озвучити реальну причину. Як зізналась дівчина, вона досі не може повірити, що їхня з Заливако історія закінчилась.

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