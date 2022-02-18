Макет сцени "Євробачення" у Турині порівнюють з Аркою дружби народів у Києві (голосування)

Нагадаємо, "Євробачення"-2022 пройде у Турині. І сьогодні організатори показали, як виглядатиме сцена головного музичного заходу Європи

Макет сцени конкурсу активно обговорюють / Фото: instagram.com/Eurovision, открытые источники

Ділимося актуальною інформацією щодо підготовки до "Євробачення". В кінці матеріалу також пропонуємо вам поділитися думкою та проголосувати.

Сьогодні італійський телеканал RAI, який займається організацією "Євробачення", показав макет сцени, на якій виступатимуть представники 41 країни-учасниці конкурсу.

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Сцена Євробачення / Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Концепція сцени – Сонце всередині. Вона заснована на ідеї руху та світла кінетичного сонця. Про задумку розповіла мультимедійна художниця і сценограф Франческа Монтінаро, яка створювала сцени для італійського фестивалю Сан-Ремо у 2013 та 2019 роках, яка відповідає за дизайн:

Такою буде макет сцени / Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

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Кінетичне сонце, джерело захоплюючих рухів та світлових трюків, керує сценою та уособлює наше італійське ставлення до життя: завжди у русі, бунтівне, творче, гостинне, пристрасне, інтуїтивне. Ми ті, хто має всередині сонце, і це наш спосіб існування в цьому світі.

В Мережі обговорюють макет сцени "Євробачення" / Фото: instagram.com/Eurovision

У дизайні також врахували інклюзивний характер "Євробачення" та гостинність італійського народу.

Каскад води, що обрамляє сцену, алегорично уособлює море, яке оточує нас, символ нашої культури. Сцена – це наш острів: країна, де зустрічають кожного учасника, незалежно від того, звідки він приїжджає,

– додала художниця.

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Поки що європейці в Мережі оцінюють новинку, українці, а кияни особливо вже встигли порівняти сцену з Аркою дружби народів.

Арка дружби народів у Києві

Такі коментарі з'являються повсюдно та на сторінці www.instagram.com/eurovision.ua

О, то це до Італії збираються перевозити Арку Дружби народів?

Схоже на київську арку дружби народів

скріншот з Інстаграм https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

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