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Макс Барських відмовляється від концертів у Росії: Готовий пожертвувати всією своєю кар'єрою в ім'я України

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 21:25
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Макс Барських заявив, що готовий відмовитися від популярності та успішної кар'єри в Росії через військове вторгнення Путіна на територію незалежної України
Макс Барських готовий відмовитись від російських шанувальників
Макс Барських готовий відмовитись від російських шанувальників / Фото: instagram.com/max_barskih

Український виконавець отримав величезну хвилю хейту в Росії за те, що як істинний патріот підтримав інтереси своєї країни і виступив проти вторгнення російської армії в Україну.

За це Барських та багатьох інших музикантів внесли до чорного списку одного з російських музканалів. Але попри все, Макс продовжує відстоювати свою позицію.

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Днями Барських дав інтерв'ю опозиційному каналу Олексія Навального, в якому розповів, що зіткнувся з величезною кількістю ненависті з боку росіян та своїх колег із РФ.

Коли я спробував звернутися до російських зірок, то артисти, які раніше називали мене своїм другом, вважали за краще відмовчатися, вибудували захист. <...> На своїй сторінці я звертався і звертаюся до тих людей, у яких промитий мозок і проявляється почуття ненависті. Яка може бути ненависть, якщо це в нас стріляють ракетами та українські люди вмирають? – розповів Барських.

За словами співака, він готовий пожертвувати своєю популярністю та успішною кар'єрою в Росії заради того, щоб показати всім світові, що відбувається в Україні та захистити її.

Я готовий пожертвувати всією кар'єрою в ім'я України і щоб врятувати людей тут. Мені начхати, якщо я стану ізгоєм у Росії, заради Бога. Вся Україна усіяна трупами. Так багато міст та історій зруйновано, убито сім'ї, мирні жителі. І це зроблено настільки варварським способом, що я не знаю, чи зможу колись вибачити ці дії, – заявив артист.

Конфлікт із Тіматі

Також в інтерв'ю Барських прокоментував його недавній конфлікт із російським репером Тіматі, який став відкрито загрожувати українському співаку.

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Щодо конфлікту з Тіматі. Ми всі розуміємо, з ким він товаришує і перед ким у нього, напевно, є зобов'язання. Тому в нього не вистачить яєць, щоби сказати правду. Не хочу витрачати час на якісь відповіді, бо це вже не шоу-бізнес. Піаритися і виходити на шоу-бізнесові війни я не маю жодного інтересу, – сказав Барських.

Тіматі шле погрози Максу Барських
Тіматі шле погрози Максу Барських / Фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/timatiofficial

Крім того, Макс додав, що сьогодні як ніколи пишається тим, що він родом з України та здивований, наскільки згуртованою стала наша країна.

Люди голими руками забирають міни з дороги, зупиняють танки, виходять на російських озброєних солдатів. Українські люди стали безстрашними. Я ніколи не був такий гордий за те, що я українець і живу тут, за кожного мешканця моєї країни, як зараз. Я впевнений, що разом ми сила і ми обов'язково переможемо, – заявив співак.

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Нагадаємо, з російських артистів Максим Галкін та Валерій Меладзе одними з перших прокоментували вторгнення Росії до України.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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