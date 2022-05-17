Макс Барських закликав світ не звикати до війни в Україні та зробив несподівану заяву

Співак виступив з гучною промовою на міжнародній музичній конференції у Лас-Вегасі. Подія передувала церемонії нагородження Billboard Music Awards 2022

Макс Барських виступив на конференції Billboard Music Awards 2022

Макс Барських, який вступив до лав ЗСУ, очолив дискусійну панель, присвячену подіям в Україні, що отримала символічну назву його останнього треку Don't Fuck With Ukraine.

Billboard Music Award – це знаменита музична премія, що вручається американським музичним друкованим виданням Billboard. Макс подякував організаторам за можливість бути присутнім на заході та головне – розповісти всьому світу про війну на батьківщині.

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Барських підкреслив, що світові не слід забувати і "звикати" до війни, яку в Україні розв'язала Росія – навіть попри те, що світ "втомився" від українських новин.

Важливо не забувати, що щодня і щогодини гинуть українці за свою свободу у боротьбі проти нацизму, що несе режим Путіна. Кожен голос є важливим, бо допомагає рятувати життя. Дякуємо за можливість бути почутим! – сказав Макс.

Скріншот: Instagram

При цьому Макс також несподівано заявив, що має намір "почати все спочатку" в Європі та США.

Сподіваюся, що на цих ринках мені знайдеться місце (посміхається). Вже зараз я працюю над музикою, незважаючи на складність знайти хоч якесь натхнення. Але та сила, яку я бачу в українських людях, надихає мене, щоб продовжувати писати, говорити про те, що відбувається насправді, – сказав Барських.

Зазначимо, що Макс Барських останніми роками виступав у Росії, був мегапопулярним у цій країні і навіть отримував російські музичні премії. Однак після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Макс остаточно ухвалив рішення обірвати всі зв'язки з країною-агресором та навіть вступив до лав Збройних сил України.