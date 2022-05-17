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Макс Барських закликав світ не звикати до війни в Україні та зробив несподівану заяву

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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17 травня, 20:20
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Співак виступив з гучною промовою на міжнародній музичній конференції у Лас-Вегасі. Подія передувала церемонії нагородження Billboard Music Awards 2022
Макс Барських виступив на конференції Billboard Music Awards 2022
Макс Барських виступив на конференції Billboard Music Awards 2022

Макс Барських, який вступив до лав ЗСУ, очолив дискусійну панель, присвячену подіям в Україні, що отримала символічну назву його останнього треку Don't Fuck With Ukraine.

Billboard Music Award – це знаменита музична премія, що вручається американським музичним друкованим виданням Billboard. Макс подякував організаторам за можливість бути присутнім на заході та головне – розповісти всьому світу про війну на батьківщині.

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Барських підкреслив, що світові не слід забувати і "звикати" до війни, яку в Україні розв'язала Росія – навіть попри те, що світ "втомився" від українських новин.

Важливо не забувати, що щодня і щогодини гинуть українці за свою свободу у боротьбі проти нацизму, що несе режим Путіна. Кожен голос є важливим, бо допомагає рятувати життя. Дякуємо за можливість бути почутим! – сказав Макс.

Скріншот: Instagram

При цьому Макс також несподівано заявив, що має намір "почати все спочатку" в Європі та США.

Сподіваюся, що на цих ринках мені знайдеться місце (посміхається). Вже зараз я працюю над музикою, незважаючи на складність знайти хоч якесь натхнення. Але та сила, яку я бачу в українських людях, надихає мене, щоб продовжувати писати, говорити про те, що відбувається насправді, – сказав Барських.

Зазначимо, що Макс Барських останніми роками виступав у Росії, був мегапопулярним у цій країні і навіть отримував російські музичні премії. Однак після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Макс остаточно ухвалив рішення обірвати всі зв'язки з країною-агресором та навіть вступив до лав Збройних сил України.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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