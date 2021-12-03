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Макс Барських розповів про нелегке дитинство: Батьки билися та принижували одне одного

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 17:44
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У виконавця залишилися неприємні спогади, пов'язані з сім'єю – йому іноді діставалося від тата, і між собою батьки теж не ладнали
Коли Максу було 11 років, його батько пішов із сім'ї
Коли Максу було 11 років, його батько пішов із сім'ї / Фото: Инстаграм

Макс Барських, який нещодавно презентував другий трек із нового альбому, уже розповідав про свої стосунки з батьком У нього була алкогольна залежність, через яку він часто виявляв агресію.

Навіть незважаючи на операції, після яких йому не можна було вживати спиртне і курити, його вистачало на тижнів два, потім він знову повертався до цього, – раніше говорив артист у " Ходят слухи".

У результаті, чоловік пішов із сім'ї та багато років не спілкувався із сином. Їхнє возз'єднання сталося, коли Барських уже став відомим – вони знялися у спільному кліпі. Після цього, через деякий час, батько Макса пішов з життя.

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Батько Макса Барських встиг перед смертю знятися у його кліпі
Батько Макса Барських встиг перед смертю знятися у його кліпі / Фото: Скріншот з YouTube

У своєму новому інтерв'ю співак розповів, що тато часто бив його у дитинстві навіть через незначні провини.

Це відбувалося з різних причин: погані оцінки у школі, безлад у моїй кімнаті. Особливого приводу не потрібно. Така нездорова пострадянська традиція, – каже Барських.

Це відбувалося систематично, тому Максу здавалося, що погане поводження – це в порядку речей. Багато його друзів також жили в таких же умовах.

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Пізніше я зрозумів, що це ненормально, коли батьки б'ються і принижують одне одного, коли ремінь або стусани стають вагомим аргументом у вихованні дитини. Ненормально, коли оточуючі бачать це, але заплющують очі і замовчують, – ділиться Барських.

Артист каже, що зараз вже пробачив батьків – маму за те, що терпіла все це, а тата за те, що був ініціатором скандалів.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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