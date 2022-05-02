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Проблеми з розумовими процесами: Барських про те, чому в РФ запускають фейки про його переїзд до США

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 19:28
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Артист вкотре вказав, як про нього в РФ після його чіткої та проукраїнської позиції почали поширювати брехливі новини
Артист розповів, звідки у фейків ростуть ноги
Артист розповів, звідки у фейків ростуть ноги / Фото: instagram.com/max_barskih, https://www.1zoom.ru/

Вкотре в Росії почали розповсюджувати фейки про Макса Барських. Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що Макс Барських виступить на Billboard MusicCon у США. Це і стало причиною для рашистів, які бояться голосу розуму та правди, яку поширюють наші артисти, знову ботами атакувати Макса Барських.

В Instagram Макс Барських розповів про те, що в РФ вчепилися за новини про те, що він виступатиме у США. І, звісно, почали транслювати фейки про те, що артист поїхав із України.

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У Росії почали розповсюджувати інформацію про те, що я нібито перебуваю в Америці. Це дуже цікаво читати, будучи у Києві. Але я розумію, чому так відбувається. Побачили статтю Billboard, перекрутили інформацію, розпочали поширення брехливих новин. А оскільки, на жаль, більша частина цієї країни має проблеми з розумовими процесами, всі із задоволенням підхопили ці брехливі новини та продовжили їхнє поширення.

Артист виступить на Billboard MusicCon
Артист виступить на Billboard MusicCon / Фото: instagram.com/max_barskih

Важлива мета поїздки – знайомство із фондами, які можуть допомагати українцям. А також повідомлення правди про російську війну в Україні. І ця поїздка відбудеться лише за умови отримання офіційного дозволу на тимчасовий виїзд із країни. Наразі артист перебуває в очікуванні цього дозволу.

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От і черговий доказ того, що росЗМІ вірити не можна.

А ми нагадаємо, що нещодавно Макс Барських випустив розривний трек Don't fuck with Ukraine.

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Нагадаємо, раніше Олександр Роднянський розкритикував російське суспільство.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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