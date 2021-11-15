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Макс Барських став найкращим "російським" виконавцем на премії MTV EMA-2021

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 10:07
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Український співак Макс Барських став першим у номінації "Найкращий артист за версією телеканалу MTV Росія" на музичній премії MTV Europe Music Awards-2021
Макс Барських названий найкращим російським виконавцем на MTV EMA 2021
Макс Барських названий найкращим російським виконавцем на MTV EMA 2021 / Фото: instagram.com/max_barskih

Одразу виникає питання чому український артист виграв номінацію як російський виконавець? Річ у тім, що окремої категорії для українських співаків премія не має, так як у нас немає української філії MTV. Тож для цього каналу усі, хто представлений у номінації – російські артисти.

До речі, два роки тому скандальна виконавиця MARUV також отримала таке ж звання від російського телеканалу, за що дістала шквал критики. Артистка виправдовувалася, що ця номінація ніяк не прив'язана до країни або до громадянства.

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MTV Russia – це філія великого глобального телеканалу, і це єдина філія MTV на всьому пострадянському просторі, і він розташована в Росії, тому так і називається, – пояснювала виконавиця.

На червоній доріжці у Будапешті, де проходила церемонія, Макс з'явився у костюмі українського бренду LUVI.

Макс Барських на премії MTV EMA-2021 у Будапешті.
Макс Барських на премії MTV EMA-2021 у Будапешті. / Фото: instagram.com/max_barskih

Іншими претендентами на приз у номінації виступали співачка Муся Тотібадзе, діджей з Казахстану Imanbek, виконавиця Марі Краймбрері та репер Slava Marlow.

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Відзначимо, що це вже друга нагорода від MTV у кар'єрі Барських. Першу перемогу у номінації "Найкращий виконавець" він здобув у 2010-му році.

Макс Барських з'явився у костюмі українського бренду LUVI на музичній премії.
Макс Барських з'явився у костюмі українського бренду LUVI на музичній премії. / Фото: instagram.com/max_barskih

Що відомо про премію

MTV Europe Music Awards – церемонія вручення музичних нагород, заснована телеканалом MTV Європа в 1994 році. Щороку вручення премії проходить в одному з великих європейських міст. Цього разу церемонія відбулася в угорському Будапешті. Переможці визначаються інтернет-голосуванням на сайті премії.

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Серед гостей церемонії були найпопулярніші артисти світової сцени: Ед Ширан, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Maluma, гурт Måneskin та інші.

Коротко про Барських

Це український співак, композитор та автор пісень. У 2008 році пройшов кастинг на проєкт "Фабрика зірок", де виконав кавери на пісні Ар Келлі "I believe I can fly" і Брітні Спірс "Everybody". На цьому шоу його помітив режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв, який і став його продюсером.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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