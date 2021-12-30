Макс Барських засвітив каблучку на "тому самому пальці": чи заручений артист

Відомий виконавець стривожив шанувальників, з'явившись на відео з каблучку на безіменному пальці. Багато хто думає, що Макс побрався

Макс Барських з'явився на відео з каблучкою на безіменному пальці / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барських вважається одним із головних холостяків у шоу-бізнесі, тому йому постійно приписують романи з відомими красунями. Відповідаючи на питання про особисте життя, артист, який розповів про тяжкі спогади з дитинства, стверджує, що його серце зараз вільне.

Але більшість шанувальників вважають, що Макс просто приховує свої стосунки, бо не може такий завидний наречений бути самотнім. Впевненості в цьому фанатам додав новий ролик зірки, який він опублікував у себе на сторінці Instagram.

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Фанати Барських помітили тоненьку каблучку на безіменному пальці його правої руки. Вони відразу ж припустили, що Макс заручений, а може вже й одружений.

Скріншот: Instagram

"Сьогодні" вирішили це з'ясувати і запитали піар-менеджера виконавця, чи правдиві здогади його шанувальників. Як виявилося, артист не одружений і робити цього поки що не збирається. То чому ж у нього каблучка на "тому самому пальці"?

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Ні, Макс не заручений. Він іноді носить схожі каблучки на різних пальцях, це лише прикраса, а не символ занепокоєння, – відповіли нам у його прес-службі.

А поки що Барських продовжує відкривати душу своїм слухачам у піснях. Він презентував другий трек Tequila Sunrise із нового альбому.